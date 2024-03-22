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Від вулиць лишились тільки назви. МВС показало наслідки ударів Росії в Сумській області

Фото: МВС показало наслідки російських ударів в Сумській області (ДСНС)
Автор: Каріна Левицька

Менш ніж за два тижні російські окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Є вулиці, від яких залишилися тільки назва. Буквально за десять днів окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади, що в Сумській області", - повідомили в міністерстві.

 

МВС наголосило, що правоохоронці не покидають людей. Натомість вони цілодобово допомагають місцевим жителям та продовжують евакуацію навіть з найвіддаленіших сіл.

 

 

 

 

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, останніми тижнями війська РФ посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.

Так, днями стало відомо, що росіяни розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області. Там за останніми даними загинула людина, і ще одна отримала поранення. Військові та місцева влада закликають жителів прикордонних територій евакуюватися у безпечніші місця.

Також ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

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Сумська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти