RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От улиц остались только названия. МВД показало последствия ударов России в Сумской области

Фото: МВД показало последствия российских ударов в Сумской области (ГСЧС)
Автор: Карина Левицкая

Менее чем за две недели российские оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады, что в Сумской области", - сообщили в министерстве.

МВД подчеркнуло, что правоохранители не покидают людей. Они круглосуточно помогают местным жителям и продолжают эвакуацию даже из самых отдаленных деревень.

 

 

 

 

Обстрелы Сумской области

Напомним, в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

На днях стало известно, что россияне разбомбили центр поселка Большая Писаревка Сумской области. Там по последним данным погиб человек, и еще один получил ранения. Военные и местные власти призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться в более безопасные места.

Также вечером 15 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". В результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против УкраиныОккупанты