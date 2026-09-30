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Заміна Word, PowerPoint та Slack: OpenAI запустила Space для бізнесу

12:13 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Заміна Word, PowerPoint та Slack: OpenAI запустила Space для бізнесу (скриншот: OpenAI)
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На конференції DevDay компанія OpenAI оголосила про запуск цілої низки нових функцій ChatGPT, спрямованих на спільну роботу офісних працівників і ШІ-агентів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Центральним анонсом події став запуск платформи Space - спільного робочого простору усередині ChatGPT.

У ньому співробітники можуть накопичувати файли, створювати сторінки та працювати над завданнями разом із чат-ботом та Dots - новими автономними персональними ШІ-агентами від OpenAI, здатними виконувати доручення від імені користувача.

За словами генерального директора Сема Альтмана, простори Space функціонують подібно до хмарного диска, але вирізняються своєю динамічністю.

Сторінкам у Space можна надавати конкретні інструкції - наприклад, моніторити командні канали й автоматично оновлювати вміст відповідно до знайденої інформації.

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Нові інструменти для текстів і презентацій

У рамках оновлення OpenAI також випустила текстовий процесор Pages, який позиціонується як прямий аналог Google Docs та Microsoft Word для спільної роботи людини й ШІ.

Інструмент дозволяє писати тексти, проводити дослідження, створювати діаграми та візуалізувати дані.

Крім того, розробники анонсували майбутній запуск генератора презентацій Collaborative Slides. Слайди можна буде створювати за допомогою простих текстових підказок у чаті, редагувати їх спільно з колегами, залишати коментарі та експортувати у формати PowerPoint чи Google Slides.

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Безпека та інтеграція з корпоративними месенджерами

Для розширення присутності у робочому середовищі ChatGPT отримав пряму інтеграцію зі Slack та Microsoft Teams.

Користувачі планів Business та Enterprise зможуть викликати бота через згадку у чатах для генерації матеріалів на основі обговорень.

У десктопному додатку для macOS також з'явився плагін для автоматичного ведення конспектів і підсумків нарад, який видаляє аудіозапис одразу після транскрибування.

OpenAI запевнила корпоративних клієнтів, що завантажені у Space файли захищені системою Private Intelligence і не використовуються для тренування майбутніх моделей ШІ.

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