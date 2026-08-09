24 ГБ ОЗП у смартфоні: 5 Android-моделей, які випередили MacBook Air

Android-флагмани вже отримують до 24 ГБ оперативної пам'яті - більше, ніж низка популярних ноутбуків. Причина - нові вимоги локального ШІ, який потребує дедалі більше ресурсів.

Медіа РБК-Україна з посиланням на BGR розглянуло топові Android-смартфони, які мають більше оперативної пам'яті, ніж користувацькі лептопи.

Зростання цін на компоненти пам'яті та вимоги до ШІ-обробки спонукають користувачів шукати пристрої з максимально можливим обсягом пам'яті.

Хоча більшість моделей із 24 ГБ ОЗП наразі випускаються лише китайськими брендами для внутрішнього ринку та потребують імпорту, саме вони вважаються "вершиною мобільної інженерії".

Nubia RedMagic 11 Pro

Орієнтований на геймерів та ентузіастів, пристрій поєднує топове залізо з розширеними функціями охолодження.

Пам'ять та накопичувач: 24 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ швидкісного накопичувача UFS 4.1.

Процесор та продуктивність: чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (показники в Geekbench 6 досягають 3619 балів в одноядерних та 11 122 у багатоядерних тестах).

Дисплей: 6,85-дюймовий екран із роздільною здатністю 2688 × 1216 пікселів та частотою оновлення 144 Гц.

Фішки: активна рідинна система охолодження AquaCore, наявність 3,5-мм аудіороз'єму, тригери на торцях та акумулятор ємністю 7500 мА-год із зарядкою на 80 Вт.

Vivo iQOO 15 Ultra

Преміальний геймерський флагман вважається "доступним гаджетом у своєму класі".

Пам'ять та накопичувач: конфігурація 24 ГБ ОЗП + 1 ТБ флеш-пам'яті.

Процесор та продуктивність: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (результати у Geekbench 6 склали 3559 та 10 623 балів відповідно).

Дисплей: 6,85-дюймова матриця із роздільною здатністю 3168×1440 пікселів, рекордною піковою яскравістю до 8000 ніт та частотою 144 Гц.

Камери та батарея: потрійна система основних камер (три датчики по 50 Мп кожен) та кремній-вуглецева батарея на 7400 мА-год із дротовою зарядкою 100 Вт і бездротовою на 40 Вт.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design

Ексклюзивний люксовий смартфон, розроблений у співпраці з відомим дизайнерським домом.

Пам'ять та накопичувач: 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ внутрішнього сховища.

Дисплей: 6,71-дюймовий екран із роздільною здатністю 2808×1256 пікселів, частотою 120 Гц, піковою яскравістю 6000 ніт і сертифікатом захисту зору TÜV Rheinland Global Eye Protection 5.0.

Камери: потужний блок із 200-Мп телефотооб'єктивом для якісного зуму, а також двома 50-Мп модулями (основний і ультраширококутний).

Живлення: акумулятор на 7200 мА-год із підтримкою ультрашвидкої дротової зарядки потужністю 120 Вт та бездротової 80 Вт.

Asus ROG Phone 9 Pro Edition

Спеціальне видання геймерського смартфона, створене для найвибагливіших ігор та високих навантажень.

Пам'ять та накопичувач: 24 ГБ ОЗП та 1 ТБ постійної пам'яті.

Процесор та продуктивність: 3-нанометровий чип Snapdragon 8 Elite (набирає 3171 бал у одноядерних та 9991 бал у багатоядерних тестах Geekbench).

Дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення до 185 Гц та роздільною здатністю 2400×1080 пікселів.

Автономність: батарея ємністю 5800 мА-год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

Realme GT7 Aston Martin F1 Limited Edition

Лімітована серія, створена в колаборації з командою Формули-1.

Пам'ять та накопичувач: китайська версія пропонує 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ накопичувача. Важливо: міжнародна версія обмежена 16 ГБ ОЗП.

Процесор: 3-нанометровий MediaTek Dimensity 9400+.

Дисплей: 6,8-дюймова AMOLED-панель із роздільною здатністю 2800×1280 пікселів та частотою 144 Гц.

Батарея: кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7200 мА-год із підтримкою 100-Вт зарядки.