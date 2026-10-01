ШІ підкаже тренди для Reels: Instagram запускає розумного бота в Edits

Instagram анонсував інтеграцію чат-бота зі штучним інтелектом у свій застосунок для монтажу Edits. Його вважають прямим конкурентом CapCut.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Creators .

Як працює ШІ-помічник в Edits?

За словами керівника застосунку Edits Брета Вестервелта, система поєднує внутрішню статистику профілю з поточними трендами платформи. Мета - пошук прихованих закономірностей у залученості аудиторії.

Основні можливості асистента

Аналіз ключових метрик: алгоритм враховує кількість підписників, перегляди, утримання аудиторії у відео, вподобайки та поширення.

Робота з аудиторією: нейромережа оцінює коментарі під публікаціями, уподобання глядачів та актуальні тренди Instagram.

Збереження творчої свободи: розробники підкреслюють, що ШІ бере на себе лише рутинний аналіз даних, залишаючи креативні рішення за автором.

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Конкуренція з YouTube та ліміти використання

Зазначимо, що Meta вперше показала асистента у червні на закритому заході для авторів, де також анонсувала розробку десктопної версії Edits.

Однак аналітики підкреслюють: підхід компанії відрізняється від рішень конкурентів. Так, якщо YouTube фокусується на допомозі ШІ безпосередньо під час монтажу, Meta робить ставку саме на аналітику.

Для користувачів діятимуть обмеження на кількість запитів до ШІ-інструмента. Отримати розширений доступ та збільшити ліміти автори зможуть за наявності платної передплати Meta One.

Додамо - застосунок вже доступний для iOS та Android.