Від важкої хвороби помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко

Сьогодні вранці, 20 січня, від онкологічної хвороби помер засновник видавництва "Наш Формат" і ГО "Спільнота української реформації" Владислав Кириченко. Йому було 57 років.

Владислав Кричиненко пішов у засвіти

"Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України", - написали колеги у пості.

Також вони висловили щирі співчуття родині й дружині Ользі Смазаловій. Про дату і місце прощання повідомлять згодом.

"Дякую, що був в цьому світі. Ти зробив дуже багато для України, для її освіти. Я була рада мати тебе в друзях. Остання розмова наша була днів з 10 тому... Ти вже прийняв свій перехід і ми говорили про нього. Легкої дороги. Дякую, що багато допомагав у різних напрямках", - написала актриса Ірма Вітовська у Facebook.

Видавець, громадський діяч, меценат

Владислав народився у Горлівці на Донеччині. Закінчив біологічний факультет МДУ ім. М. Ломоносова та здобув ступінь MBA у Вищій школі економіки в Москві. Там він тривалий час фінансував українську недільну школу та українські фестивалі. На початку 2000-х переїхав у Київ.

У 2006 році Владислав Кириченко придбав аудіовидавництво "Книга вголос" і згодом перейменував його на "Наш Формат". Це видавництво стало одним із провідних в Україні, воно спеціалізується на нонфікшн та науково-популярній літературі. Станом на 2022 рік видавництво випустило понад 500 назв книжок загальним накладом більш як 2,2 млн примірників.

Кириченко фінансував видання українською мовою світоглядної літератури.

"За дві тисячі років людство сформувало набір соціальних вимог та ідеалів. Треба бути розумним, досвідченим, соціально-відповідальним, любити батьківщину, ставити інтерес суспільства вище за особисте. Це в Україні дуже на часі. Коли треба - взяти в руки зброю, коли треба - вийти на демонстрацію, на толоку", - говорив видавець.

У 2022 році за створення сайтів для військових медиків і видання книжок для ЗСУ Владислав отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України - почесний нагрудний знак "Сталевий хрест".

Владислав Кириченко був видавцем, громадським активістом та меценатом (фото: Владислав Кириченко/Facebook)