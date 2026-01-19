ua en ru
Мода та краса

Помер Валентіно Гаравані - засновник модного дому Valentino

Понеділок 19 січня 2026 19:15
Помер Валентіно Гаравані - засновник модного дому Valentino Валентіно Гаравані (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Помер легендарний італійський кутюр’є і засновник модного дому Valentino Валентіно Гаравані. Йому було 93 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на італійське видання d la Repubblica.

За даними італійської преси, Валентіно пішов з життя у своїй резиденції в Римі "в спокої, в оточенні близьких”.

Помер Валентіно Гаравані - засновник модного дому ValentinoВалентіно Гаравані помер (фото: instagram.com/realmrvalentino

Також оприлюднено деталі прощання: церемонія прощання запланована на 21-22 січня в Римі, а похорон - на 23 січня 2026 року в базиліці Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Помер Валентіно Гаравані - засновник модного дому Valentino

Валентіно Гаравані помер (фото: instagram.com/realmrvalentino

Коротка біографія Валентіно Гаравані

Валентіно Гаравані - одна з ключових постатей, які сформували уявлення світу про італійську моду як про синонім великого стилю та "високої" елегантності.

Він з дитинства захоплювався модою та робив перші кроки в цій сфері ще вдома в Італії - спершу як помічник у майстерні тітки, а потім навчаючись у місцевих дизайнерів.

Згодом за підтримки батьків він вступив до мистецької академії в Мілані, а у 17 років переїхав до Парижа, щоб здобути професійну освіту в престижних модних школах.

У Франції Валентіно почав працювати в індустрії: стажувався та набирався досвіду у відомих дизайнерів, а перше серйозне визнання отримав після перемоги на конкурсі для молодих модельєрів.

Це відкрило йому двері до роботи з великими модними іменами того часу.

Помер Валентіно Гаравані - засновник модного дому ValentinoВалентіно Гаравані (фото: Getty Images)

Свій власний бренд Валентино запустив на початку 60-х: у 1960 році він відкрив ательє в Римі на Via Condotti, швидко ставши улюбленцем публіки та іноземних клієнтів.

Саме тоді з’явився його фірмовий стиль - елегантні силуети, бездоганний крій і той самий впізнаваний відтінок "Valentino Red", який згодом став візитівкою дому.

Важливу роль у розвитку модного дому відіграв Джанкарло Джаметті - партнер Валентино, який взяв на себе бізнес-напрям і фінансові питання, тоді як сам дизайнер повністю зосередився на творчості.

Світова слава прийшла до Валентино в середині 60-х: його колекції почали активно демонструвати у Флоренції та Римі, а згодом бренд став вибором знаменитостей і представників еліти.

Серед клієнток дизайнера були культові світські персони та акторки, а особливим моментом у кар’єрі стала співпраця з Жаклін Кеннеді, яка неодноразово замовляла в нього вбрання.

У 1968 році Валентіно зробив ще один прорив - під час показу своєї "білої" колекції він одним із перших у сучасній моді почав використовувати логотип “V” як елемент декору на одязі.

Паралельно він розширив бренд: окрім кутюру, запустив прет-а-порте, відкривав бутіки в різних країнах та створював аксесуари й парфуми.

Помер Валентіно Гаравані - засновник модного дому ValentinoВалентіно Гаравані (фото: Getty Images)

У 70-90-х Valentino перетворився на модний символ розкоші та "великого стилю" - із потужними рекламними кампаніями, виходом на США та Японію, участю в паризькому тижні високої моди та співпрацею з найкращими фотографами світу.

Дизайнер також працював над іміджевими проєктами для Італії, зокрема створював уніформи для олімпійської збірної, отримуючи за свою діяльність державні нагороди.

Наприкінці 90-х Валентіно та Джаметті продали модний дім, однак сам кутюр’є ще довго залишався пов’язаним із брендом і презентував знакові колекції.

У 2007 році Валентіно оголосив про завершення кар’єри, а його останній показ високої моди відбувся в Парижі.

Уже у 2008-му дизайнер офіційно пішов зі сцени, залишивши після себе не просто бренд, а цілу епоху - зразок елегантності, романтики та бездоганного італійського кутюру.

Читайте РБК-Україна в Google News
