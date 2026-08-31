Від уроків в укриттях до другої зміни: у Києві вирішили, як можуть навчатись школярі

У Києві опрацювали різні формати можливої організації навчального процесу в школах. Тим часом батьків просять проговорити разом із дітьми "прості, але важливі речі".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що в Києві були опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу.
Так, перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі.
Наголошується водночас, що заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання - залежно від безпекової ситуації.
"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня", - констатував посадовець.
Як приклад він навів 28 серпня, коли повітряні тривоги у столиці тривали загалом 158 хвилин.
"Це - майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом", - уточнив Мондриївський.
"Ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", - наголосив заступник голови КМДА.
Він уточнив, що в місті визначили різні варіанти:
Розглядається також і можливість роботи в другу зміну.
"Разом із керівниками закладів освіти плануємо кілька сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів", - розповів Мондриївський.
Водночас, за його словами, рішення можуть:
"Утім найперше - в інтересах безпеки дітей та працівників", - пояснив посадовець.
У Департаменті освіти й науки КМДА розповіли, що батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання.
Але в межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.
"Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, - організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн", - пояснила директорка Департаменту Олена Фіданян.
Утім, за її словами, це - лише один із можливих форматів.
"Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації", - констатувала вона.
У КМДА повідомили також, що "кожен заклад освіти вже не перший рік має чіткий індивідуальний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації" (підтриманий і затверджений педагогічною радою).
Це стосується:
"Минулого вересня такі повідомлення надходили до київських закладів освіти фактично щодня", - нагадали українцям.
Напередодні 1 вересня батьків просять проговорити разом із дітьми "прості, утім важливі речі":
"У нинішніх умовах це - така сама частина підготовки до навчального року, як зібрати портфель чи підготувати шкільну форму", - визнала Фіданян.
Насамкінець вона зауважила найголовніше: "якщо виникають питання або нестандартні ситуації, батькам варто передусім звертатися до педагогів та адміністрації закладу".
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