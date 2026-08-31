От уроков в укрытиях до второй смены: в Киеве решили, как могут учиться школьники

Главное: Старт учебного года : первую неделю школы Киева планируют начать в очно-дистанционном формате, однако заведения должны быть готовы оперативно менять его из-за ситуации с безопасностью.

: первую неделю школы Киева планируют начать в очно-дистанционном формате, однако заведения должны быть готовы оперативно менять его из-за ситуации с безопасностью. Длительные тревоги : из-за продолжительных воздушных тревог (которые лишь за один день могут срывать чуть ли не все уроки из запланированных расписанием) учебный процесс приходится адаптировать под новые вызовы.

: из-за продолжительных воздушных тревог (которые лишь за один день могут срывать чуть ли не все уроки из запланированных расписанием) учебный процесс приходится адаптировать под новые вызовы. Разные сценарии : в городе рассматривают ряд форматов - от проведения занятий в укрытиях для младших школьников и смешанного обучения до работы во вторую смену.

: в городе рассматривают ряд форматов - от проведения занятий в укрытиях для младших школьников и смешанного обучения до работы во вторую смену. Выбор модели : каждая школа будет самостоятельно определять оптимальный формат, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью.

: каждая школа будет самостоятельно определять оптимальный формат, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью. Советы родителям: накануне 1 сентября родителей просят обсудить с детьми алгоритм действий на случай тревоги или опасности по дороге в школу, а в случае вопросов - обращаться к администрации.

Первая неделя учебного года

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что в Киеве были проработаны разные форматы возможной организации учебного процесса.

Так, первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате.

Подчеркивается одновременно, что учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат обучения - в зависимости от ситуации с безопасностью.

"В этом году учебный год начинается в очень непростых условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут длиться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня", - констатировал чиновник.

В качестве примера он привел 28 августа, когда воздушные тревоги в столице длились в целом 158 минут.

"Это - почти 4 урока из 6 по обычному расписанию", - уточнил Мондриевский.

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Как могут учиться школьники в целом

"Мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытие, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе", - подчеркнул заместитель главы КГГА.

Он уточнил, что в городе определили разные варианты:

от проведения занятий в укрытиях для младших школьников;

до смешанного или дистанционного обучения.

Рассматривается также и возможность работы во вторую смену.

"Вместе с руководителями учебных заведений планируем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами", - рассказал Мондриевский.

В то же время, по его словам, решения могут:

быть временными;

меняться в зависимости от дроново-ракетной угрозы.

"Впрочем, прежде всего - в интересах безопасности детей и работников", - объяснил чиновник.

От чего будет зависеть формат обучения

В Департаменте образования и науки КГГА рассказали, что родители смогут выбирать доступный для их ситуации формат обучения.

Но в пределах моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив.

"Например, одна из моделей, которую сейчас рассматриваем, - организация в укрытии очного обучения для учащихся начальной школы и отдельного пространства, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн", - объяснила директор Департамента Елена Фиданян.

Впрочем, по ее словам, это - только один из возможных форматов.

"Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации с безопасностью", - констатировала она.

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Алгоритмы действий в случае чрезвычайной ситуации

В КГГА сообщили также, что "каждое учебное заведение уже не первый год имеет четкий индивидуальный алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации" (поддержанный и утвержденный педагогическим советом).

Это касается:

не только воздушных тревог;

но и других возможных угроз (в том числе сообщений о заминировании).

"В прошлом сентября такие сообщения поступали в киевские учебные заведения фактически каждый день", - напомнили украинцам.

Что важно сделать родителям школьников

В преддверии 1 сентября родителей просят проговорить вместе с детьми "простые, но важные вещи":

как они будут действовать в случае тревоги;

где будут находиться в укрытии;

что делать, если опасность застала их по дороге в школу.

"В нынешних условиях это - такая же часть подготовки к учебному году, как собрать портфель или подготовить школьную форму", - признала Фиданян.

В заключение она отметила самое главное: "если возникают вопросы или нестандартные ситуации, родителям следует прежде всего обращаться к педагогам и администрации заведения".