Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения

Какие есть виды оружия массового поражения (ОМП) и как страна-агрессор спекулирует на его возможном применении против Украины – подробнее в материале РБК-Украина.

Россия, не сумев сломить украинское сопротивление, с первых дней войны разгоняет тезисы о возможном использовании ОМП. В ход идут прямые угрозы, прозрачные намеки, реальные действия на территории Украины и, конечно, бесконечный поток безумной пропаганды.

Ядерное оружие

Угрозы "превратить США в радиоактивный пепел" от кремлевских пропагандистов звучали еще в самом начале агрессии против Украины в 2014 году. Эта тема актуализировалась в начале этого года, когда эскалация вокруг Украины уже набрала серьезные обороты.

Наконец, новый импульс российская пропаганда получила после выступления президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции 19 февраля. Тогда Зеленский упрекнул страны-подписанты Будапештского меморандума в бездействии и заявил, что Украина будет считать его неработающим, если не получит необходимых гарантий безопасности.

В трактовке властей РФ это заявление было моментально переврано – якобы Украина собирается разработать ядерное оружие. А то и вовсе уже им владеет и собирается применить против России. Естественно, это полная чушь.

Все украинские атомные объекты находились под пристальным контролем Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЕ). И ни о какой разработке ядерного оружия речи не было и быть не могло в принципе. "Все эти российские фантазии формулируются чисто по Геббельсу: чем больше врут, тем больше кто-то, может быть, поверит, это чисто пропагандистская история", – сказал РБК-Украина экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

Теоретически у Кремля есть два варианта применения ядерной энергии против украинцев. Первый – непосредственно ядерное оружие. Очевидно, в данном случае речь идет не о стратегическом оружии, доставляемом, например, межконтинентальными баллистическими ракетами, а о тактическом, которое предназначено для поражения силы противника в фронтовой зоне и близком тылу.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" (фото: GettyImages)

Ядерные боеголовки могут устанавливаться, например, на ракетные комплексы "Искандер". Мощность тактического оружия – как правило, одна или несколько килотонн в тротиловом эквиваленте, по классификации ядерных боезапасов, это сверхмалые и малые заряды. Для сравнения – мощность сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки атомных бомб равнялась 13-21 килотоннам тротила.

Второй потенциальный вариант для страны-агрессора – использовать "мирный атом" путем террористических актов. Под контролем оккупантов оказались две украинские атомные электростанции: Запорожская (крупнейшая в Европе) и Чернобыльская (окончательно остановленная в 2000 году).

Обстрел ЗАЭС агрессорами в ночь на 4 марта мгновенно стал новостью номер один в мире. Избежать утечки радиации удалось, станция хоть и находится под контролем оккупационных сил, но работает стабильно. К тому же все подобные объекты оснащены очень серьезной защитой, в том числе от механических повреждений (пуль или снарядов). Но как сообщили вчера днем в "Энергоатоме", российские войска проводят "утилизацию" боеприпасов прямо напротив одного из энергоблоков ЗАЭС. Последствия такого шага предсказать сложно.

Как заявлял в интервью Радио Свобода начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, в Чернобыле у войск РФ есть два варианта терактов: обстрел хранилища ядерных отходов и поджог радиоактивного леса, оставшегося еще после катастрофы 1986 года. Но в случае с ЧАЭС есть еще одна угроза – отсутствие стабильного энергоснабжения. Оно необходимо для охлаждения отработанного ядерного топлива. Если электричества не будет (а вчера оккупанты помешали закончить ремонт электросети), тогда ситуация может стать критической уже через несколько дней.

Запорожская атомная электростанция (фото: GettyImages)

27 февраля Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания, в которые включается и ядерное оружие, в особый режим. Впрочем, США ответных мер не предприняли. Как отметила в интервью РБК-Украина замгоссекретаря США Венди Шерман, "сейчас нас гораздо больше беспокоит то, что президент Путин делает в конвенциональной войне, но не ядерное оружие".

Химическое оружие

Химическое оружие – применение различных отравляющих веществ против живой силы противника – запрещено несколькими международными конвенциями, тем не менее, неоднократно применялось за последние десятилетия (в частности, во время гражданской войны в Сирии).

Официально страна-агрессор избавилась от еще советских запасов химического оружия в 2017 году. Но уже после этого известны как минимум два случая применения россиянами отравляющего вещества "Новичок" – покушения на семью Скрипалей и на Алексея Навального.

13 марта о возможном применении Россией химического оружия против Украины заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но, вполне вероятно, речь может идти не о непосредственно химическом оружии как таковом, контейнер с котором установят на ракету или авиабомбу. А об использовании "мирной химии" против украинцев – ведь на территории украинских заводов есть немало хранилищ различных химикатов, применяемых в производстве (хотя и хорошо охраняемых). И агрессор может попробовать их обстрелять или подорвать.

О такой опасности несколько дней назад предупреждали в СБУ – спецслужбе стало известно, что оккупанты могут подорвать склады с аммиаком в Харьковской области, естественно, обвинив в этом украинских военных. Российская пропаганда уже заявляла о том, что некие "националисты" завезли на Харьковщину 80 тонн аммиака. Ранее, еще до войны, из Москвы звучали столь же абсурдные обвинения в якобы готовящейся Киевом провокации с использованием химоружия на территории ОРДЛО.

Биологическое оружие

Разработка и применение биологического оружия в мире также запрещены. Впрочем, в данном случае можно обойтись и без каких-то изощренных разработок: достаточно найти способ распространить в окружающей среде (распылить в воздухе, заразить воду или животных-переносчиков и т.п.) микроорганизмы, вызывающие общеизвестные заболевания, вроде чумы, холеры или сибирской язвы. Во множестве стран мира существуют лаборатории, где в научно-медицинских целях проводятся исследования этих патогенов. В том числе и в Украине.

Тем не менее в вопросах биологического оружия в Украине российская власть и пропаганда превзошли самих себя. История о расположенных в Украине "американских лабораториях с биооружием" разгонялась задолго до войны, подхватывали ее и отдельные украинские политики, вроде Виктора Медведчука.

Но с началом войны Минобороны страны-агрессора на полном серьезе заявило, что на территории Украины (естественно, "под руководством американцев") разрабатывались программы биооружия, распространителями которого должны были стать перелетные птицы (маршруты которых лежат через РФ) и летучие мыши. Более того, якобы изучалась и "славянская ДНК", чтобы сделать эти патогены более смертоносными для жителей России.

Естественно, весь этот бред был немедленно опровергнут и украинцами, и американцами, и Всемирной организацией здравоохранения – которая заодно призвала Киев все-таки уничтожить имеющиеся патогены, чтобы избежать их попадания в окружающую среду в местах боевых действий.

На самом же деле, с 2005 года в Украине действует совместная с американцами программа по уменьшению биологической угрозы, в рамках которой США спонсируют строительство и модернизацию украинских лабораторий, потратив на это 200 млн долларов. Вся эта информация, полный перечень лабораторий и даже их бюджеты есть в открытом доступе.

Пока что возможность применения страной-агрессором ОМП против Украины выглядит больше пропагандистской историей. Впрочем, как отметил Владимир Зеленский в одном из своих обращений, "если хочешь узнать планы России – посмотри, в чем Россия обвиняет других".