Від удару Росії загинув заступник голови Краматорської РДА

Унаслідок російського удару по Краматорську загинув заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Сімашов. Йому було 46 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Краматорської районної державної адміністрації у Facebook.

У райадміністрації повідомили, що посадовець помер 8 травня від поранень, отриманих під час російського удару по місту 5 травня.

"Це непоправна втрата для всієї Краматорщини, для колег, друзів і всіх, хто мав честь знати Романа Шавкатовича. Він був людиною великої гідності, честі та внутрішньої сили", - йдеться у повідомленні.

У Краматорській РДА зазначили, що Сімашов багато років займався питаннями житлово-комунального господарства та забезпеченням стабільної роботи систем життєзабезпечення громад району.

Колеги назвали його відповідальним керівником, професіоналом та людиною, яка завжди підтримувала людей у складні моменти.

"Його поважали за людяність, порядність і відданість своїй справі та Україні", - зазначили в адміністрації.

Також там висловили співчуття родині, друзям та колегам загиблого посадовця.