РФ вдарила фугасними авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі
Російські окупанти сьогодні, 5 травня, ввечері атакували центр Краматорська фугасними авіабомбами. Ворог цілився по мирних жителях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram і голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.
Як зазначив президент, у Краматорську триває рятувальна операція на місці російського удару.
"Вдарили прямо по центру міста, по людях. Станом на цей момент відомо щонайменше про п'ять поранених і п'ять вбитих людей", - звернув увагу Зеленський.
За його словами, на жаль, кількість жертв може зрости. На місці працюють рятувальники і медики.
Деталі від Філашкіна
Філашкін розповів, що удар стався близько 17:00. Ворог для атаки використовував три фугасні авіабомби - їх використовують для руйнування наземних споруд, бронетехніки та живої сили потужною ударною хвилею та осколками корпусу.
Пораненим надали кваліфіковану медичну допомогу. Триває огляд житлових будинків на наявність загиблих або поранених.
Удари по Краматорську
Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по Краматорську Донецької області, оскільки місто розташоване неподалік від лінії фронту.
Зокрема, 11 квітня ворог завдав по місту масованого удару авіабомбами.
Унаслідок такої атаки поранення дістали 10 осіб. Також було пошкоджено 17 багатоквартирних будинків.