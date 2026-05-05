РФ вдарила фугасними авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі

18:59 05.05.2026 Вт
Що відомо про наслідки удару росіян?
РФ вдарила фугасними авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі Фото: росіяни атакували Краматорськ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Російські окупанти сьогодні, 5 травня, ввечері атакували центр Краматорська фугасними авіабомбами. Ворог цілився по мирних жителях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram і голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.

Як зазначив президент, у Краматорську триває рятувальна операція на місці російського удару.

"Вдарили прямо по центру міста, по людях. Станом на цей момент відомо щонайменше про п'ять поранених і п'ять вбитих людей", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, на жаль, кількість жертв може зрости. На місці працюють рятувальники і медики.

Фото: росіяни обстріляли Краматорськ (t.me/V_Zelenskiy_official)

Деталі від Філашкіна

Філашкін розповів, що удар стався близько 17:00. Ворог для атаки використовував три фугасні авіабомби - їх використовують для руйнування наземних споруд, бронетехніки та живої сили потужною ударною хвилею та осколками корпусу.

Фото: наслідки атаки на Краматорськ (t.me/suspilnedonbas)

Пораненим надали кваліфіковану медичну допомогу. Триває огляд житлових будинків на наявність загиблих або поранених.

Удари по Краматорську

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по Краматорську Донецької області, оскільки місто розташоване неподалік від лінії фронту.

Зокрема, 11 квітня ворог завдав по місту масованого удару авіабомбами.

Унаслідок такої атаки поранення дістали 10 осіб. Також було пошкоджено 17 багатоквартирних будинків.

