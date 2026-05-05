РФ вдарила фугасними авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі

Російські окупанти сьогодні, 5 травня, ввечері атакували центр Краматорська фугасними авіабомбами. Ворог цілився по мирних жителях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram і голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram .

Як зазначив президент, у Краматорську триває рятувальна операція на місці російського удару.

"Вдарили прямо по центру міста, по людях. Станом на цей момент відомо щонайменше про п'ять поранених і п'ять вбитих людей", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, на жаль, кількість жертв може зрости. На місці працюють рятувальники і медики.

Фото: росіяни обстріляли Краматорськ (t.me/V_Zelenskiy_official)

Деталі від Філашкіна

Філашкін розповів, що удар стався близько 17:00. Ворог для атаки використовував три фугасні авіабомби - їх використовують для руйнування наземних споруд, бронетехніки та живої сили потужною ударною хвилею та осколками корпусу.

Фото: наслідки атаки на Краматорськ (t.me/suspilnedonbas)

Пораненим надали кваліфіковану медичну допомогу. Триває огляд житлових будинків на наявність загиблих або поранених.