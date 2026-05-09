От удара России погиб заместитель председателя Краматорской РГА

В результате российского удара по Краматорску погиб заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорской районной государственной администрации в Facebook.

В райадминистрации сообщили, что чиновник умер 8 мая от ранений, полученных во время российского удара по городу 5 мая.

"Это невосполнимая потеря для всей Краматорщины, для коллег, друзей и всех, кто имел честь знать Романа Шавкатовича. Он был человеком большого достоинства, чести и внутренней силы", - говорится в сообщении.

В Краматорской РГА отметили, что Симашов много лет занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением стабильной работы систем жизнеобеспечения громад района.

Коллеги назвали его ответственным руководителем, профессионалом и человеком, который всегда поддерживал людей в сложные моменты.

"Его уважали за человечность, порядочность и преданность своему делу и Украине", - отметили в администрации.

Также там выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего чиновника.