Від супермаркетів до бутиків: у РФ масово закривають магазини через падіння попиту

У Росії почалося масове закриття магазинів різних форматів - від супермаркетів до бутиків одягу. На тлі падіння споживчого попиту великі торгові мережі скорочують персонал, згортають розвиток і ліквідують сотні точок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Зокрема, мережа O'stin у 2025 році закрила 62 магазини по всій країні та скоротила 15% персоналу. Розвиток мережі, як зазначається, наразі призупинено.

Ще один великий гравець ринку, Gloria Jeans, планує до кінця 2026 року закрити близько 150 торгових точок.

Скорочення торкнулися й інших ритейлерів. Мережа верхнього одягу "Cнєжная королєва" урізала штат на 14%, Kari - на 12,5%, а "Спортмастер" - на 5%.

Офіційно такі рішення компанії пояснюють "оптимізацією" на тлі зниження споживчого попиту.

Проблеми видно і в загальній статистиці. Лише в Москві на початку 2026 року працювало на 4500 магазинів менше, ніж роком раніше. У Санкт-Петербурзі за цей самий час кількість торгових точок скоротилася на 3000.

Як зазначається, це стало найглибшим падінням із початку 2000-х років.

Загалом по країні закриваються магазини всіх форматів - від продуктових крамниць і супермаркетів до фруктових кіосків, салонів зв’язку та бутіків одягу.

Серед причин називають зростання собівартості торгівлі, податкові зміни, спад споживання та високу інфляцію.

Водночас вихід іноземних брендів із російського ринку після 2022 року не приніс місцевим мережам очікуваної вигоди. Звільнені ніші, на які робили ставку в РФ, так і не вдалося повноцінно заповнити.