От супермаркетов до бутиков: в РФ массово закрывают магазины из-за падения спроса
В России началось массовое закрытие магазинов разных форматов - от супермаркетов до бутиков одежды. На фоне падения потребительского спроса крупные торговые сети сокращают персонал, сворачивают развитие и ликвидируют сотни точек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В частности, сеть O'stin в 2025 году закрыла 62 магазина по всей стране и сократила 15% персонала. Развитие сети, как отмечается, пока приостановлено.
Еще один крупный игрок рынка, Gloria Jeans, планирует до конца 2026 года закрыть около 150 торговых точек.
Сокращения коснулись и других ритейлеров. Сеть верхней одежды "Снежная королева" урезала штат на 14%, Kari - на 12,5%, а "Спортмастер" - на 5%.
Официально такие решения компании объясняют "оптимизацией" на фоне снижения потребительского спроса.
Проблемы видны и в общей статистике. Только в Москве в начале 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге за это же время количество торговых точек сократилось на 3000.
Как отмечается, это стало самым глубоким падением с начала 2000-х годов.
В целом по стране закрываются магазины всех форматов - от продуктовых магазинов и супермаркетов до фруктовых киосков, салонов связи и бутиков одежды.
Среди причин называют рост себестоимости торговли, налоговые изменения, спад потребления и высокую инфляцию.
В то же время выход иностранных брендов с российского рынка после 2022 года не принес местным сетям ожидаемой выгоды. Освободившиеся ниши, на которые делали ставку в РФ, так и не удалось полноценно заполнить.
Напомним, российская экономика все сильнее ощущает последствия санкций и ударов по ключевой энергетической инфраструктуре. В частности, ранее стало известно, что нефтяной гигант "Роснефть" по итогам 2025 года потерял почти 73% чистой прибыли, а руководство компании назвало ситуацию "идеальным штормом".
Дополнительный удар России нанесли и атаки дронов по портам в Усть-Луге и Приморске, после которых обвалился морской экспорт нефти. По оценкам, только за одну неделю это стоило Кремлю более 1 миллиарда долларов.
Кроме того, 1 апреля стало известно о фактическом "нефтяном параличе" на Балтике. Из-за остановки экспорта нефти и сжиженного газа через балтийские порты страна-агрессор, по имеющимся оценкам, ежедневно теряет более 70 миллионов долларов.