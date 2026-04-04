От супермаркетов до бутиков: в РФ массово закрывают магазины из-за падения спроса

В России началось массовое закрытие магазинов разных форматов - от супермаркетов до бутиков одежды. На фоне падения потребительского спроса крупные торговые сети сокращают персонал, сворачивают развитие и ликвидируют сотни точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

В частности, сеть O'stin в 2025 году закрыла 62 магазина по всей стране и сократила 15% персонала. Развитие сети, как отмечается, пока приостановлено.

Еще один крупный игрок рынка, Gloria Jeans, планирует до конца 2026 года закрыть около 150 торговых точек.

Сокращения коснулись и других ритейлеров. Сеть верхней одежды "Снежная королева" урезала штат на 14%, Kari - на 12,5%, а "Спортмастер" - на 5%.

Официально такие решения компании объясняют "оптимизацией" на фоне снижения потребительского спроса.

Проблемы видны и в общей статистике. Только в Москве в начале 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге за это же время количество торговых точек сократилось на 3000.

Как отмечается, это стало самым глубоким падением с начала 2000-х годов.

В целом по стране закрываются магазины всех форматов - от продуктовых магазинов и супермаркетов до фруктовых киосков, салонов связи и бутиков одежды.

Среди причин называют рост себестоимости торговли, налоговые изменения, спад потребления и высокую инфляцию.

В то же время выход иностранных брендов с российского рынка после 2022 года не принес местным сетям ожидаемой выгоды. Освободившиеся ниши, на которые делали ставку в РФ, так и не удалось полноценно заполнить.