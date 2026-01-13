Від Софії до Енея: які імена найчастіше обирали для дітей в Україні у 2025 році

Найпопулярніші імена в Україні

Найчастіше новонародженим дівчаткам давали імена Софія, Марія, Єва, Соломія, а хлопчикам - Артем, Олександр, Матвій, Максим. Ці імена стабільно утримують перші позиції вже кілька років поспіль.

Водночас у великих містах помітно зростає популярність коротких імен міжнародного звучання. Серед дівчат дедалі частіше з’являються Мія, Емма, Лія, серед хлопців - Леон, Тео, Лукас. Експерти пов’язують це з мобільністю українців та орієнтацією на імена, зручні для використання за кордоном.

Регіональний колорит

На заході країни батьки активніше обирають автентичні українські імена, зокрема Уляна, Юстина, Дем’ян, тоді як у центральних і південних областях частіше зупиняються на сучасних і нейтральних варіантах, таких як Мілана, Злата, Владислав.

Запит на унікальність

Окремим трендом 2025 року стала поява поодиноких, але яскравих імен - Сапфіра, Теона, Рагнар, Еней. Хоча їх реєструють рідко, саме вони, за даними ДРАЦС, формують образ нових іменних експериментів в Україні.

У Мін’юсті зазначають, що вибір імен дедалі більше відображає не лише сімейні традиції, а й культурні та соціальні зміни в суспільстві.