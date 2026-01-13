UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Від Софії до Енея: які імена найчастіше обирали для дітей в Україні у 2025 році

Фото: Які імена обирали українці для дітей у 2025 році? (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році в Україні збереглася тенденція до поєднання класичних українських імен із міжнародними та незвичними варіантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані відділів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Найпопулярніші імена в Україні

Найчастіше новонародженим дівчаткам давали імена Софія, Марія, Єва, Соломія, а хлопчикам - Артем, Олександр, Матвій, Максим. Ці імена стабільно утримують перші позиції вже кілька років поспіль.

Водночас у великих містах помітно зростає популярність коротких імен міжнародного звучання. Серед дівчат дедалі частіше з’являються Мія, Емма, Лія, серед хлопців - Леон, Тео, Лукас. Експерти пов’язують це з мобільністю українців та орієнтацією на імена, зручні для використання за кордоном.

Регіональний колорит

На заході країни батьки активніше обирають автентичні українські імена, зокрема Уляна, Юстина, Дем’ян, тоді як у центральних і південних областях частіше зупиняються на сучасних і нейтральних варіантах, таких як Мілана, Злата, Владислав.

Запит на унікальність

Окремим трендом 2025 року стала поява поодиноких, але яскравих імен - Сапфіра, Теона, Рагнар, Еней. Хоча їх реєструють рідко, саме вони, за даними ДРАЦС, формують образ нових іменних експериментів в Україні.

У Мін’юсті зазначають, що вибір імен дедалі більше відображає не лише сімейні традиції, а й культурні та соціальні зміни в суспільстві.

Раніше РБК-Україна розповідало про забуті українські імена, які були поширені в минулому, їхнє походження, значення та історичний контекст, а також про те, чому ці імена зникли з ужитку і чому сьогодні інтерес до них поступово відроджується.

Також ми писали про імена для дітей, які заборонені в різних країнах світу, та причини таких обмежень. Пояснювали, чому держави не дозволяють реєструвати певні імена - через ризик цькування, образливі, релігійні, екстремістські, комерційні або мовні конотації - і як ці правила покликані захистити інтереси та гідність дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції УкраїниДітиІмена