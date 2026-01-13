От Софии до Энея: какие имена чаще всего выбирали для детей в Украине в 2025 году

Самые популярные имена в Украине

Чаще всего новорожденным девочкам давали имена София, Мария, Ева, Соломия, а мальчикам - Артем, Александр, Матвей, Максим. Эти имена стабильно удерживают первые позиции уже несколько лет подряд.

В то же время в крупных городах заметно растет популярность коротких имен международного звучания. Среди девочек все чаще появляются Мия, Эмма, Лия, среди мальчиков - Леон, Тео, Лукас. Эксперты связывают это с мобильностью украинцев и ориентацией на имена, удобные для использования за рубежом.

Региональный колорит

На западе страны родители активнее выбирают аутентичные украинские имена, в частности Ульяна, Юстина, Демьян, тогда как в центральных и южных областях чаще останавливаются на современных и нейтральных вариантах, таких как Милана, Злата, Владислав.

Запрос на уникальность

Отдельным трендом 2025 года стало появление единичных, но ярких имен - Сапфира, Теона, Рагнар, Эней. Хотя их регистрируют редко, именно они, по данным ГРАГС, формируют образ новых именных экспериментов в Украине.

В Минюсте отмечают, что выбор имен все больше отражает не только семейные традиции, но и культурные и социальные изменения в обществе.