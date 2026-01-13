RU

Общество Образование Деньги Изменения

От Софии до Энея: какие имена чаще всего выбирали для детей в Украине в 2025 году

Фото: Какие имена выбирали украинцы для детей в 2025 году? (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году в Украине сохранилась тенденция к сочетанию классических украинских имен с международными и необычными вариантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Самые популярные имена в Украине

Чаще всего новорожденным девочкам давали имена София, Мария, Ева, Соломия, а мальчикам - Артем, Александр, Матвей, Максим. Эти имена стабильно удерживают первые позиции уже несколько лет подряд.

В то же время в крупных городах заметно растет популярность коротких имен международного звучания. Среди девочек все чаще появляются Мия, Эмма, Лия, среди мальчиков - Леон, Тео, Лукас. Эксперты связывают это с мобильностью украинцев и ориентацией на имена, удобные для использования за рубежом.

Региональный колорит

На западе страны родители активнее выбирают аутентичные украинские имена, в частности Ульяна, Юстина, Демьян, тогда как в центральных и южных областях чаще останавливаются на современных и нейтральных вариантах, таких как Милана, Злата, Владислав.

Запрос на уникальность

Отдельным трендом 2025 года стало появление единичных, но ярких имен - Сапфира, Теона, Рагнар, Эней. Хотя их регистрируют редко, именно они, по данным ГРАГС, формируют образ новых именных экспериментов в Украине.

В Минюсте отмечают, что выбор имен все больше отражает не только семейные традиции, но и культурные и социальные изменения в обществе.

Ранее РБК-Украина рассказывало о забытых украинских именах, которые были распространены в прошлом, их происхождении, значении и историческом контексте, а также о том, почему эти имена исчезли из обихода и почему сегодня интерес к ним постепенно возрождается.

Также мы писали об именах для детей, которые запрещены в разных странах мира, и причинах таких ограничений. Объясняли, почему государства не позволяют регистрировать определенные имена - из-за риска травли, оскорбительных, религиозных, экстремистских, коммерческих или языковых коннотаций - и как эти правила призваны защитить интересы и достоинство ребенка.

