Від Софії до Енея: які імена найчастіше обирали для дітей в Україні у 2025 році
У 2025 році в Україні збереглася тенденція до поєднання класичних українських імен із міжнародними та незвичними варіантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані відділів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.
Найпопулярніші імена в Україні
Найчастіше новонародженим дівчаткам давали імена Софія, Марія, Єва, Соломія, а хлопчикам - Артем, Олександр, Матвій, Максим. Ці імена стабільно утримують перші позиції вже кілька років поспіль.
Водночас у великих містах помітно зростає популярність коротких імен міжнародного звучання. Серед дівчат дедалі частіше з’являються Мія, Емма, Лія, серед хлопців - Леон, Тео, Лукас. Експерти пов’язують це з мобільністю українців та орієнтацією на імена, зручні для використання за кордоном.
Регіональний колорит
На заході країни батьки активніше обирають автентичні українські імена, зокрема Уляна, Юстина, Дем’ян, тоді як у центральних і південних областях частіше зупиняються на сучасних і нейтральних варіантах, таких як Мілана, Злата, Владислав.
Запит на унікальність
Окремим трендом 2025 року стала поява поодиноких, але яскравих імен - Сапфіра, Теона, Рагнар, Еней. Хоча їх реєструють рідко, саме вони, за даними ДРАЦС, формують образ нових іменних експериментів в Україні.
У Мін’юсті зазначають, що вибір імен дедалі більше відображає не лише сімейні традиції, а й культурні та соціальні зміни в суспільстві.
Раніше РБК-Україна розповідало про забуті українські імена, які були поширені в минулому, їхнє походження, значення та історичний контекст, а також про те, чому ці імена зникли з ужитку і чому сьогодні інтерес до них поступово відроджується.
Також ми писали про імена для дітей, які заборонені в різних країнах світу, та причини таких обмежень. Пояснювали, чому держави не дозволяють реєструвати певні імена - через ризик цькування, образливі, релігійні, екстремістські, комерційні або мовні конотації - і як ці правила покликані захистити інтереси та гідність дитини.