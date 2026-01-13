От Софии до Энея: какие имена чаще всего выбирали для детей в Украине в 2025 году
В 2025 году в Украине сохранилась тенденция к сочетанию классических украинских имен с международными и необычными вариантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.
Самые популярные имена в Украине
Чаще всего новорожденным девочкам давали имена София, Мария, Ева, Соломия, а мальчикам - Артем, Александр, Матвей, Максим. Эти имена стабильно удерживают первые позиции уже несколько лет подряд.
В то же время в крупных городах заметно растет популярность коротких имен международного звучания. Среди девочек все чаще появляются Мия, Эмма, Лия, среди мальчиков - Леон, Тео, Лукас. Эксперты связывают это с мобильностью украинцев и ориентацией на имена, удобные для использования за рубежом.
Региональный колорит
На западе страны родители активнее выбирают аутентичные украинские имена, в частности Ульяна, Юстина, Демьян, тогда как в центральных и южных областях чаще останавливаются на современных и нейтральных вариантах, таких как Милана, Злата, Владислав.
Запрос на уникальность
Отдельным трендом 2025 года стало появление единичных, но ярких имен - Сапфира, Теона, Рагнар, Эней. Хотя их регистрируют редко, именно они, по данным ГРАГС, формируют образ новых именных экспериментов в Украине.
В Минюсте отмечают, что выбор имен все больше отражает не только семейные традиции, но и культурные и социальные изменения в обществе.
