ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

От Софии до Энея: какие имена чаще всего выбирали для детей в Украине в 2025 году

Вторник 13 января 2026 15:23
UA EN RU
От Софии до Энея: какие имена чаще всего выбирали для детей в Украине в 2025 году Фото: Какие имена выбирали украинцы для детей в 2025 году? (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году в Украине сохранилась тенденция к сочетанию классических украинских имен с международными и необычными вариантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Самые популярные имена в Украине

Чаще всего новорожденным девочкам давали имена София, Мария, Ева, Соломия, а мальчикам - Артем, Александр, Матвей, Максим. Эти имена стабильно удерживают первые позиции уже несколько лет подряд.

В то же время в крупных городах заметно растет популярность коротких имен международного звучания. Среди девочек все чаще появляются Мия, Эмма, Лия, среди мальчиков - Леон, Тео, Лукас. Эксперты связывают это с мобильностью украинцев и ориентацией на имена, удобные для использования за рубежом.

Региональный колорит

На западе страны родители активнее выбирают аутентичные украинские имена, в частности Ульяна, Юстина, Демьян, тогда как в центральных и южных областях чаще останавливаются на современных и нейтральных вариантах, таких как Милана, Злата, Владислав.

Запрос на уникальность

Отдельным трендом 2025 года стало появление единичных, но ярких имен - Сапфира, Теона, Рагнар, Эней. Хотя их регистрируют редко, именно они, по данным ГРАГС, формируют образ новых именных экспериментов в Украине.

В Минюсте отмечают, что выбор имен все больше отражает не только семейные традиции, но и культурные и социальные изменения в обществе.

Ранее РБК-Украина рассказывало о забытых украинских именах, которые были распространены в прошлом, их происхождении, значении и историческом контексте, а также о том, почему эти имена исчезли из обихода и почему сегодня интерес к ним постепенно возрождается.

Также мы писали об именах для детей, которые запрещены в разных странах мира, и причинах таких ограничений. Объясняли, почему государства не позволяют регистрировать определенные имена - из-за риска травли, оскорбительных, религиозных, экстремистских, коммерческих или языковых коннотаций - и как эти правила призваны защитить интересы и достоинство ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины Дети Имена
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году