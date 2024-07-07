Від шквалів до спеки. Як негода в Україні вплинула на майбутній врожай

Погодні умови третьої декади червня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у третій декаді червня 2024 року в Україні переважала дуже тепла, а в останні дні декади - навіть спекотна погода.

У більшості днів на переважній частині території країни середні добові температури повітря на декілька градусів перевищували липневу норму.

Опади, в основному у вигляді короткочасних інтенсивних злив, місцями з градом та сильними поривами вітру, відмічалися в окремих районах західних, північних та східних областей.

"Переважно їх кількість за декаду склала менш як 50% норми. У більшості районів південних та центральних областей опадів не було зовсім", - уточнили експерти.

Кількість опадів за третю декаду червня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якого лиха наробили зливи й шквали

В Укргідрометцентрі зауважили, що в цілому впродовж кінця червня агрометеорологічні умови на більшій частині території країни були задовільними для:

вегетації пізніх культур

достигання ранніх зернових та зернобобових культур

початку масового збирання урожаю ранніх зернових та зернобобових культур

Водночас зливи у супроводі шквалистого вітру (а подекуди - й граду), призвели до:

локального полягання посівів

осипання плодів та ягід з дерев і кущів

розповсюдження грибкових захворювань на рослинах

Як на формування врожаю вплинула спека

За словами експертів, упродовж останньої декади червня тривало надзвичайно інтенсивне накопичення ефективного тепла. Це обумовлювало швидкі темпи розвитку всіх сільськогосподарських культур.

Водночас високі температури ґрунту залишались несприятливим фактором для формування урожаю:

цукрових буряків

картоплі

городніх культур

"Упродовж 8-10 днів у денні години поверхня ґрунту нагрівалася до плюс 56-69°С, а температура ґрунту на глибині 10 см підвищувалася до плюс 25 °С і вище", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Уточнюється також, що місцями відмічалося в'янення рослин в денні години.