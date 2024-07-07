Від шквалів до спеки. Як негода в Україні вплинула на майбутній врожай

Погодні умови у деяких регіонах України впродовж червня варіювалися від потужних злив і шквалів до рекордної спеки. Це не могло не позначитись на різних сільськогосподарських культурах і майбутньому врожаї як на полях агропідприємств, так і на городах пересічних українців.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповідає про погодні умови кінця червня 2024 року та їхній вплив на майбутній врожай.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у третій декаді червня 2024 року в Україні переважала дуже тепла, а в останні дні декади - навіть спекотна погода.
У більшості днів на переважній частині території країни середні добові температури повітря на декілька градусів перевищували липневу норму.
Опади, в основному у вигляді короткочасних інтенсивних злив, місцями з градом та сильними поривами вітру, відмічалися в окремих районах західних, північних та східних областей.
"Переважно їх кількість за декаду склала менш як 50% норми. У більшості районів південних та центральних областей опадів не було зовсім", - уточнили експерти.
Кількість опадів за третю декаду червня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Укргідрометцентрі зауважили, що в цілому впродовж кінця червня агрометеорологічні умови на більшій частині території країни були задовільними для:
Водночас зливи у супроводі шквалистого вітру (а подекуди - й граду), призвели до:
За словами експертів, упродовж останньої декади червня тривало надзвичайно інтенсивне накопичення ефективного тепла. Це обумовлювало швидкі темпи розвитку всіх сільськогосподарських культур.
Водночас високі температури ґрунту залишались несприятливим фактором для формування урожаю:
"Упродовж 8-10 днів у денні години поверхня ґрунту нагрівалася до плюс 56-69°С, а температура ґрунту на глибині 10 см підвищувалася до плюс 25 °С і вище", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Уточнюється також, що місцями відмічалося в'янення рослин в денні години.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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