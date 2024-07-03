Температурні рекорди перших днів липня. В яких містах України зафіксували найбільшу спеку

Впродовж перших днів липня 2024 року в деяких містах України було встановлено температурні рекорди.

У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях - короткочасні дощі та грози.

Водночас днями до західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей мав би наблизитись атмосферний фронт, який може відчутно знизити температуру повітря. Натомість він підвищить ймовірність короткочасних дощів та гроз.

Крім того, їх "підсилював" антициклон (область високого атмосферного тиску), який стояв на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі (вони б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря).

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у коментарі РБК-Україна дещо раніше пояснювала , що спека переноситься південними повітряними потоками.

Зазначається також, що за даними метеорологічних станцій були зафіксовані перевищення на 1-3 градусів за Цельсієм.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня", - уточнили експерти.

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 1 та 2 липня у деяких містах нашої держави було встановлено температурні рекорди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей, а також які регіони постраждали найбільше.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "Український гідрометеорологічний центр" і Наталки Діденко у Facebook.

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