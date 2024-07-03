Температурні рекорди перших днів липня. В яких містах України зафіксували найбільшу спеку
Впродовж перших днів липня 2024 року в деяких містах України було встановлено температурні рекорди.
РБК-Україна розповідає, де саме температура повітря піднялась найбільше.
Де зафіксували найвищі денні температури
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 1 та 2 липня у деяких містах нашої держави було встановлено температурні рекорди.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цього дня", - уточнили експерти.
Зазначається також, що за даними метеорологічних станцій були зафіксовані перевищення на 1-3 градусів за Цельсієм.
Впродовж 1 липня температурні рекорди були зафіксовані у таких містах:
- Хмельницький - 32,8 градуса тепла
- Житомир - 34 градуси тепла
- Вінниця - 35,4 градуса тепла
- Херсон - 35,9 градуса тепла
- Дніпро - 36,1 градуса тепла
- Миколаїв - 36,9 градуса тепла
Впродовж 2 липня температурні рекорди зафіксували:
- у Вінниці - 33,1 градуса вище нуля
- у Полтаві - 33,9 градуса вище нуля
- у Харкові - 33,9 градуса вище нуля
- у Сумах - 35 градусів вище нуля
- у Сімферополі - 35,3 градуса вище нуля
- у Кропивницькому - 35,3 градуса вище нуля
- у Миколаєві - 37,3 градуса вище нуля
- у Дніпрі - 38,4 градуса вище нуля
Температурні рекорди 1-2 липня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чим зумовлена така спека й коли може минути
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у коментарі РБК-Україна дещо раніше пояснювала, що спека переноситься південними повітряними потоками.
За її словами, нинішні високі температури - африканського походження.
Крім того, їх "підсилював" антициклон (область високого атмосферного тиску), який стояв на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі (вони б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря).
Водночас днями до західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей мав би наблизитись атмосферний фронт, який може відчутно знизити температуру повітря. Натомість він підвищить ймовірність короткочасних дощів та гроз.
Атмосферні потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 4 липня в Україні очікується мінлива хмарність.
У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях - короткочасні дощі та грози.
На решті території - без опадів.
Вітер - переважно північно-західний. На Лівобережжі - південно-східний, 5-10 м/с.
Температура у західних та Житомирській областях:
- вночі 10-15 градусів за Цельсієм
- вдень 19-24 градусів за Цельсієм
У Карпатах вночі 6-11°, вдень - 13-18°.
На решті території вночі 16-21°, а вдень - 28-33°.
У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека - 35-38°.
Прогноз погоди на 4 липня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей, а також які регіони постраждали найбільше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "Український гідрометеорологічний центр" і Наталки Діденко у Facebook.
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