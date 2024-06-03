Побив автівки, будинки і врожай: у мережі показали, як град наробив лиха в Україні
У неділю, 2 червня, деякі регіони України накрила негода. У багатьох місцях потужна гроза супроводжувалася градом, який побив автівки, дахи та вікна будинків, а також завдав суттєвої шкоди майбутньому врожаю.
РБК-Україна дослідило дописи українців у соціальних мережах і розповідає, як град наробив лиха у містах і селищах.
Попередження Укргідрометцентру
Український гідрометеорологічний центр попереджав, що до кінця доби 2 червня в Києві та області очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Експерти рекомендували під час грози:
- зачиняти вікна
- не підходити до них
- не братися за металеві вхідні двері
Виходячи з публікацій українців, подібна ситуація склалась не лише на Київщині.
Наслідки негоди в Україні
"Великий град під час вчорашньої негоди наробив багато лиха у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У деяких людей він знищив городину", - написав Сергій Харчук у групі "ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА" у Facebook.
Допис Сергія Харчука (скріншот: facebook.com/ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА)
Як доказ, чоловік опублікував низку світлин.
Великий град на Житомирщині (фото: facebook.com/ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА)
Олександра Турейська поділилась світлиною пошкодженого підвіконня будинку.
Град наробив лиха (фото: Олександра Турейська)
У групі "Менщина" додали, що злива та град "прийшли" після шаленої денної спеки. При цьому град "інколи досягав розміру з куряче яйце".
"Що буде з городиною?" - хвилюються українці.
"Страшний град падає у с. Озера Гостомельської громади! Лиш подивіться який він величезний", - написали у Telegram-каналі "Чудесний Київ" і оприлюднили відповідне відео.
Медійна компанія "Челайн" підтвердила, що подекуди негода наробила біди.
"Вчорашня негода у Мені (місто в Корюківському районі Чернігівської області, - Ред.) наробила біди: град побив автівки, дахи будинків та знищив майбутній врожай у садах та на городах", - йдеться у дописі.
Публікація щодо наслідків негоди (скріншот: facebook.com/cheline.com.ua)
Було також оприлюднено низку світлин, зроблених місцевою мешканкою Марією. На них видно, що град був великим і завдав суттєвої шкоди, а поля й городи - побиті та затоплені водою.
Наслідки негоди на Чернігівщині (фото: facebook.com/cheline.com.ua)
Нагадаємо, раніше у Київській області розповіли про аварійні відключення світла через негоду.
Читайте також, як коти вміють передбачати погоду і що варто знати про їхні "підказки".