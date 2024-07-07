От шквалов до жары. Как непогода в Украине повлияла на будущий урожай

Погодные условия в некоторых регионах Украины в течение июня варьировались от мощных ливней и шквалов до рекордной жары. Это не могло не отразиться на разных сельскохозяйственных культурах и будущем урожае как на полях агропредприятий, так и на огородах рядовых украинцев.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает о погодных условиях конца июня 2024 года и их влиянии на будущий урожай.
Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде июня 2024 года в Украине преобладала очень теплая, а в последние дни декады - даже жаркая погода.
В большинство дней на большей части территории страны средние суточные температуры воздуха на несколько градусов превышали июльскую норму.
Осадки, в основном в виде кратковременных интенсивных проливных дождей, местами с градом и сильными порывами ветра, отмечались в отдельных районах западных, северных и восточных областей.
"Преимущественно их количество за декаду составило менее 50% нормы. В большинстве районов южных и центральных областей осадков не было совсем", - уточнили эксперты.
Количество осадков за третью декаду июня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Укргидрометцентре отметили, что в целом в течение конца июня агрометеорологические условия на большей части территории страны были удовлетворительными для:
В то же время ливни в сопровождении шквалистого ветра (а кое-где - и града) привели к:
По словам экспертов, в течение последней декады июня продолжалось чрезвычайно интенсивное накопление эффективного тепла. Это обусловливало быстрые темпы развития всех сельскохозяйственных культур.
В то же время, высокие температуры почвы оставались неблагоприятным фактором для формирования урожая:
"В течение 8-10 дней в дневные часы поверхность почвы нагревалась до плюс 56-69°С, а температура почвы на глубине 10 см повышалась до плюс 25°С и выше", - рассказали в Укргидрометцентре.
Уточняется также, что местами отмечалось увядание растений в дневные часы.
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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