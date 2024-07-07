От шквалов до жары. Как непогода в Украине повлияла на будущий урожай

Погодные условия третьей декады июня

Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде июня 2024 года в Украине преобладала очень теплая, а в последние дни декады - даже жаркая погода.

В большинство дней на большей части территории страны средние суточные температуры воздуха на несколько градусов превышали июльскую норму.

Осадки, в основном в виде кратковременных интенсивных проливных дождей, местами с градом и сильными порывами ветра, отмечались в отдельных районах западных, северных и восточных областей.

"Преимущественно их количество за декаду составило менее 50% нормы. В большинстве районов южных и центральных областей осадков не было совсем", - уточнили эксперты.

Количество осадков за третью декаду июня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой беды натворили ливни и шквалы

В Укргидрометцентре отметили, что в целом в течение конца июня агрометеорологические условия на большей части территории страны были удовлетворительными для:

вегетации поздних культур

созревание ранних зерновых и зернобобовых культур

начала массовой уборки урожая ранних зерновых и зернобобовых культур

В то же время ливни в сопровождении шквалистого ветра (а кое-где - и града) привели к:

локальному полеганию посевов

осыпанию плодов и ягод с деревьев и кустов

распространению грибковых заболеваний на растениях

Как на формирование урожая повлияла жара

По словам экспертов, в течение последней декады июня продолжалось чрезвычайно интенсивное накопление эффективного тепла. Это обусловливало быстрые темпы развития всех сельскохозяйственных культур.

В то же время, высокие температуры почвы оставались неблагоприятным фактором для формирования урожая:

сахарной свеклы

картофеля

огородных культур

"В течение 8-10 дней в дневные часы поверхность почвы нагревалась до плюс 56-69°С, а температура почвы на глубине 10 см повышалась до плюс 25°С и выше", - рассказали в Укргидрометцентре.

Уточняется также, что местами отмечалось увядание растений в дневные часы.