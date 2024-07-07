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От шквалов до жары. Как непогода в Украине повлияла на будущий урожай

Погодные условия оказывают значительное влияние на будущий урожай (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Погодные условия в некоторых регионах Украины в течение июня варьировались от мощных ливней и шквалов до рекордной жары. Это не могло не отразиться на разных сельскохозяйственных культурах и будущем урожае как на полях агропредприятий, так и на огородах рядовых украинцев.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказывает о погодных условиях конца июня 2024 года и их влиянии на будущий урожай.

Погодные условия третьей декады июня

Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде июня 2024 года в Украине преобладала очень теплая, а в последние дни декады - даже жаркая погода.

В большинство дней на большей части территории страны средние суточные температуры воздуха на несколько градусов превышали июльскую норму.

Осадки, в основном в виде кратковременных интенсивных проливных дождей, местами с градом и сильными порывами ветра, отмечались в отдельных районах западных, северных и восточных областей.

"Преимущественно их количество за декаду составило менее 50% нормы. В большинстве районов южных и центральных областей осадков не было совсем", - уточнили эксперты.

Количество осадков за третью декаду июня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой беды натворили ливни и шквалы

В Укргидрометцентре отметили, что в целом в течение конца июня агрометеорологические условия на большей части территории страны были удовлетворительными для:

  • вегетации поздних культур
  • созревание ранних зерновых и зернобобовых культур
  • начала массовой уборки урожая ранних зерновых и зернобобовых культур

В то же время ливни в сопровождении шквалистого ветра (а кое-где - и града) привели к:

  • локальному полеганию посевов
  • осыпанию плодов и ягод с деревьев и кустов
  • распространению грибковых заболеваний на растениях

Как на формирование урожая повлияла жара

По словам экспертов, в течение последней декады июня продолжалось чрезвычайно интенсивное накопление эффективного тепла. Это обусловливало быстрые темпы развития всех сельскохозяйственных культур.

В то же время, высокие температуры почвы оставались неблагоприятным фактором для формирования урожая:

  • сахарной свеклы
  • картофеля
  • огородных культур

"В течение 8-10 дней в дневные часы поверхность почвы нагревалась до плюс 56-69°С, а температура почвы на глубине 10 см повышалась до плюс 25°С и выше", - рассказали в Укргидрометцентре.

Уточняется также, что местами отмечалось увядание растений в дневные часы.

Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.

Читайте также, что такое "тепловой купол" и чем это погодное явление может угрожать человечеству.

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