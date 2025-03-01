Від розвідданих до пілотів. Трамп може припинити всю підтримку України, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити надання всієї допомоги Україні. Йдеться, зокрема, і про непряму підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як зазначає видання, у п'ятницю, 28 лютого, представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні - включно з останніми постачаннями боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Джо Байдена, - може бути скасована найближчим часом.
Також після суперечки президентів США та України в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент США може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України.
Така допомога включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині.
NYT вказує, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 млрд доларів на військові дії України в порівнянні зі 119 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги від США.
Також видання додає, що на момент зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа минуло 50 днів з того часу, як Пентагон оголосив про надання Україні останнього пакета озброєнь. З моменту інавгурації Трампа не було оголошено жодного пакета.
Нагадаємо, після суперечки Зеленського та Трампа у Білому домі видання The Washington Post з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомило, що США можуть розглядати можливість зупинити військову допомогу Україні, але CNN вказує, що таких ризиків немає.
У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де у Білому домі зустрівся з Дональдом Трампом. Їх зустріч була публічною за присутності представників ЗМІ, в обговоренні брав участь також віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Під час спілкування між Зеленським, Трампом та Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні. Як пізніше розповів український президент, суперечку з Трампом спровокували заяви про те, що нібито Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент - "диктатор".
Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім.
Трамп своєю чергою заявив, що нібито президент України не готовий до миру.
Варто додати, у Вашингтоні також очікувалося підписання угоди між Україною та США щодо мінералів. Втім, вона не була підписана через зірвані переговори президентів.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
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