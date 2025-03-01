От разведданных до пилотов. Трамп может прекратить всю поддержку Украины, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить предоставление всей помощи Украине. Речь идет, в частности, и о непрямой поддержке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечает издание, в пятницу, 28 февраля, представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине - включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Джо Байдена, - может быть отменена в ближайшее время.
Также после спора президентов США и Украины в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент США может принять решение о прекращении даже непрямой поддержки Украины.
Такая помощь включает другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью на американской базе в Германии.
NYT указывает, что согласно данным Кильского института, европейские страны выделили 138 млрд долларов на военные действия Украины по сравнению со 119 млрд долларов военной и гуманитарной помощи от США.
Также издание добавляет, что на момент встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошло 50 дней с тех пор, как Пентагон объявил о предоставлении Украине последнего пакета вооружений. С момента инаугурации Трампа не было объявлено ни одного пакета.
Напомним, после спора Зеленского и Трампа в Белом доме издание The Washington Post со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщило, что США могут рассматривать возможность остановить военную помощь Украине, но CNN указывает, что таких рисков нет.
В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где в Белом доме встретился с Дональдом Трампом. Их встреча была публичной в присутствии представителей СМИ, в обсуждении участвовал также вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Во время общения между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине. Как позже рассказал украинский президент, спор с Трампом спровоцировали заявления о том, что якобы Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - "диктатор".
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Трамп в свою очередь заявил, что якобы президент Украины не готов к миру.
Стоит добавить, в Вашингтоне также ожидалось подписание соглашения между Украиной и США по минералам. Впрочем, оно не было подписано из-за сорванных переговоров президентов.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
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