Від розміру каструлі залежить сума в платіжці: 5 порад, як заощадити газ

Економія газу - не така складна річ, як здається. Якщо дотримуватися декількох дієвих порад та зробити їх своїми повсякденними звичками - у вас все вийде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".
"Якщо театр починається з вішалки, то економія газу починається саме з кухні. Отже, починаємо заощаджувати", - зазначили у компанії.
Там представили 5 простих порад, завдяки яким вам вдасться зекономити газ:
Раніше ми розповідали про 5 порад, як зробити зиму комфортнішою та економнішою у вашій оселі.
Також ми вже повідомляли, що підвищення тарифів на комуналку у вересні не планується, як і змін у правилах отримання субсидій. Однак в окремих випадках домогосподарствам треба оновити свої дані.
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.