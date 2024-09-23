Як підготувати квартиру до опалювального сезону: 5 важливих порад

Опалювальний сезон наближається. Громадянам радять підготуватися до нього заздалегідь, що допоможе також і зекономити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК " Нафтогаз України ".

У компанії нагадали прості та ефективні рекомендації, які допоможуть зробити зиму комфортнішою та економнішою:

утепліть вікна та двері, закрийте щілини, якщо вони є, щоб зберегти тепло в оселі,

перевірте обладнання, запросивши фахівця для огляду електрики та обслуговування котла, щоб уникнути несподіваних поломок,

оптимізуйте простір біля батарей шляхом прибирання меблі, підняття штор або зняття декоративних панелей, що допоможе теплу розповсюджуватись у вашому домі краще,

подбайте про додаткове джерело тепла, перевірте роботу обігрівачів, теплої підлоги та кондиціонерів,

разом із сусідами утепліть спільні приміщення, тобто під’їзди, підвали та горища, що допоможе зберегти тепло в будинку і зменшити витрати на опалення.

У "Нафтогазі" також дали пораду для економії витрат на опалення.

"Встановіть терморегулятори на батареї, щоб контролювати температуру в кожній кімнаті та не перегрівати приміщення", - додали у компанії.

Опалювальний сезон 2024-2025

Цей опалювальний сезон в Україні буде проходити на тлі тривалих викликів, зумовлених війною та енергетичними атаками з боку Росії. Попри значну шкоду, завдану енергетичній інфраструктурі, уряд та енергетичні компанії активно готуються до нового сезону. Проводяться відновлення та ремонт інфраструктури, створюються резерви газу, вугілля та інших енергоресурсів.

Влада передбачає можливі повторні удари по критичній інфраструктурі, тому систему протиповітряної оборони посилюють, як і заходи для швидкого відновлення постачання енергії у разі пошкоджень.

Енергетичні компанії закликають громадян продовжувати практику економії електроенергії та тепла, щоб зменшити навантаження на систему в пікові моменти.