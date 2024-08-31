Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям

Підвищення тарифів на комуналку у вересні не планується. Змін у правилах отримання субсидій також не буде, але в окремих випадках домогосподарствам треба оновити свої дані. Пенсіонери можуть розраховувати на надбавки за віком або після перерахунку в індивідуальному порядку.

Докладно про те, якими будуть тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії наступного місяця, – на РБК-Україна нижче.

Зміст:

Світло, газ та вода. Скільки треба платити

Наразі в Україні продовжує діяти мораторій уряду на підвищення низки комунальних тарифів через війну. Йдеться про теплопостачання, газ та гарячу воду. Вартість решти послуг ЖКГ не зафіксована і може змінюватися, проте на вересень 2024 підвищень не заплановано.

Електроенергія

Востаннє тарифи на світло переглядали 1 червня 2024. Тоді суми платіжок значно зросли: з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Серед причин – необхідність відновлення енергосистеми, що зазнала руйнувань від російських атак.

У вересні 2024 тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Двозонний лічильник дає змогу зекономити, адже з 23:00 до 07:00 тариф вдвічі нижчий – 2,16 грн/кВт-год.

Газопостачання

Більшість побутових споживачів в Україні користується послугами "Нафтогазу" та його тарифом "Фіксований", який вчергове продовжили до 30 квітня 2025.

Вартість послуги газопостачання за зазначеним тарифом встановлена на рівні 7,96 грн/куб.м. Інші постачальники пропонують вартість до 9,9 грн/куб.м.

Фото: тарифи на газ залишатимуться стабільними до весни (GettyImages)

До того ж Кабмін нещодавно підтвердив незмінність тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, рішення діятиме до кінця наступного опалювального сезону.

Холодна вода

Вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення залишається на довоєнному рівні у більшості міст України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), намагалася затвердити нові ціни ще наприкінці 2022 року, проте через критику влади спроби виявилися невдалими.

При цьому водоканали можуть підвищувати абонентську плату за послуги, а у маленьких містах та селищах тарифи узгоджує місцева влада, тому ціни на воду можуть зростати.

Останній місяць неопалювального сезону. Що буде з субсидіями

Більшість субсидіантів у вересні отримуватимуть компенсацію від держави на оплату послуг ЖКГ автоматично. Це останній місяць неопалювального сезону, проте звертатися за перепризначенням субсидій на зимовий період необхідності немає.

Як повідомляли у Пенсійному фонді, отримувачам субсидії з травня 2024 її перепризначили автоматично до 30 квітня 2025.

Тобто навіть якщо влітку сума субсидії була 0,00 грн, то з початком опалювального сезону її перерахують з огляду на зростання сум у платіжках (через появу послуги теплопостачання).

Втім окремим категоріям все ж необхідно звернутися із заявою про перепризначення субсидії, наприклад, якщо змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарства; якщо житло орендоване чи у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; якщо домогосподарство претендує на субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати документи можна особисто, звернувшись до органів ПФУ, ЦНАП, органів місцевої влади, або онлайн (на порталі електронних послуг чи в застосунку ПФУ, на порталі "Дія").

Фото: субсидії продовжать виплачувати у вересні без змін (GettyImages)

Слід пам'ятати, що субсидію не призначать у наступних випадках:

коли є заборгованість від 680 грн за комунальні послуги терміном три місяці й більше;

коли повнолітній член домогосподарства не навчається, не працює, й не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири становить понад 130 кв. м, а площа будинку – понад 230 кв. м (крім багатодітних сімей);

наявність транспортного засобу, випущеного менш як 5 років тому, або двох чи більше транспортних засобів, випущених менш як 15 років тому;

якщо у когось із домогосподарства є депозит на суму понад 100 тис. грн;

якщо упродовж року хтось із членів домогосподарства робив покупку на суму понад 50 тис. грн (крім витрат на лікування та купівлі валюти).

Додамо, що у серпні ПФУ провів автоматичний перерахунок субсидій для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%. При розрахунку дані про доходи за I та II квартали поточного року порівняли з даними за III та IV квартали 2023 року.

Кому підвищать пенсію у вересні

Всі заплановані підвищення та індексації пенсій в Україні на цей рік вже завершилися. Проте низка категорій пенсіонерів може отримати доплати за віком чи після перерахунку в індивідуальному порядку.

Зокрема у вересні 2024 підвищену пенсію за рахунок "вікової" надбавки отримають особи, яким виповнилося 70 років (300 грн щомісячно), 75 років (456 грн щомісячно) та 80 років (570 грн щомісячно).

Якщо після досягнення пенсійного віку і наявності відповідного стажу особа певний час продовжувала працювати, але наразі звільнилася, їй потрібно звернутися до ПФУ для перерахунку розміру пенсії з урахуванням оновленого трудового стажу.

Фото: пенсії у вересні можуть збільшити лише в індивідуальному порядку (GettyImages)

Нагадаємо, в Мінсоцполітики працюють над змінами у порядку розрахунку пенсій. Нова система враховуватиме два критерії (кількість відпрацьованих років та сплачених щомісячних внесків), які конвертуватимуться в бали.

За проєктом, людина зможе розраховувати на пенсію, що дорівнюватиме як мінімум 30% від її середньої заробітної плати у солідарній пенсійній системі.

Також планується до 2026 року запровадити професійну накопичувальну пенсійну систему, яка дасть змогу накопичити ще 20% свого заробітку впродовж життя. Відповідні законопроєкти можуть подати на розгляд парламенту вже у вересні 2024.

При підготовці використовувалися: публікації порталів ПФУ, Міністерства соціальної політики, Урядового порталу, "Нафтогаз", ДТЕК.