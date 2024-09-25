От размера кастрюли зависит сумма в платежке: 5 советов, как сэкономить газ

Экономия газа - не такая сложная вещь, как кажется. Если придерживаться нескольких действенных советов и сделать их своими повседневными привычками - у вас не получится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК " Нафтогаз Украины ".
"Если театр начинается с вешалки, то экономия газа начинается именно с кухни. Следовательно, начинаем экономить", - отметили в компании.
Там представили 5 простых советов, благодаря которым вам удастся сэкономить газ:
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