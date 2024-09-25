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От размера кастрюли зависит сумма в платежке: 5 советов, как сэкономить газ

Фото: газовая плита (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Экономия газа - не такая сложная вещь, как кажется. Если придерживаться нескольких действенных советов и сделать их своими повседневными привычками - у вас не получится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК " Нафтогаз Украины ".

"Если театр начинается с вешалки, то экономия газа начинается именно с кухни. Следовательно, начинаем экономить", - отметили в компании.

Там представили 5 простых советов, благодаря которым вам удастся сэкономить газ:

  • нужно внимательно следить за чистотой газовой плиты. Чем чище будет горелка, тем меньше газа понадобится для нагревания до нужной температуры,
  • посуда должна соответствовать размеру горелки, поскольку для нагревания большой кастрюли газа требуется в два раза больше, если горелка меньше ее. Итак, размер кастрюли имеет значение,
  • всегда накрывайте посуду крышкой, если кипятите воду, тушите овощи или мясо. Это поможет снизить потребление газа и уменьшить платежи,
  • нужно внимательно следить за конфорками: убавляйте газ сразу после кипения, не оставляйте газ включенным, а если сняли кастрюлю с плиты, то сразу выключайте газ,
  • плотно закрывайте духовку, а перед приготовлением блюд проверяйте исправность дверцы духовки. Это поможет сохранить тепло в ней, а вам – сэкономить деньги.

Раньше мы рассказывали о 5 советах, как сделать зиму более комфортной и экономной в вашем доме.

Также мы уже сообщали, что повышение тарифов на коммуналку в сентябре не планируется, как и изменения в правилах получения субсидий. Однако в отдельных случаях домохозяйствам нужно обновить свои данные.

Когда в Украине начнется отопительный сезон - читайте в материале РБК-Украина.

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