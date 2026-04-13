Від "Росіяни, додому" до "повернення у Європу": як угорці та лідери ЄС привітали Мадяра

Хоча виборча комісія ще не оприлюднила офіційні дані, проте керівники європейських країн вже вітають Петера Мадяра з перемогою. На цей момент коментарі з реакцією на результат парламентських перегонів оприлюднили лідери України, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Естонії, Литви, Франції, Фінляндії та Норвегії.

До привітань долучились голова Єврокомісії та навіть лідер меншості палати представників США.

Як політики відреагували на перемогу Мадяра

Президент України Володимир Зеленський

"Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і ми готові розвивати нашу співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська країна повинні зміцнюватися, а мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей та спільної конструктивної роботи на благо обох країн, а також миру, безпеки та стабільності в Європі".

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер

"Це історичний момент не лише для Угорщини, а й для європейської демократії. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Вами заради безпеки та процвітання обох наших країн".

Президент Франції Еммануель Макрон

"Я щойно розмовляв з Петером Мадяром, щоб привітати його з перемогою в Угорщині! Франція вітає цю перемогу з погляду участі людей у ​​демократичному процесі, перемогу, яка демонструє відданість угорського народу цінностям ЄС та ролі Угорщини в Європ".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

"Угорський народ вирішив. Мої щирі вітання з вашим успіхом на виборах. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами. Об'єднаймо зусилля заради сильної, безпечної та, перш за все, об’єднаної Європи. Щиро дякую, шановний угорець Петер!".

Прем'єр Польщі Дональд Туск

"Угорщина, Польща, Європа. Знову разом! Славна перемога, дорогі друзі!"

Президент Литви Гітанас Науседа

"Велика перемога для Угорщини! Велика перемога для Європи! Є багато речей, які ми могли б і повинні зробити заради демократії, справедливості та миру".

Прем'єр Естонії Крістен Міхал

"Угорці зробили історичний вибір на користь вільної та сильної Угорщини в об’єднаній Європі, відкинувши сили, які ігнорують їхні інтереси. Вітаємо Петера Мад’яра з перемогою на виборах! Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу над тим, що об’єднує Естонію, Угорщину та Європу".

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стуре

"Вітаю Петера Мадяра та "Тису" з перемогою на парламентських виборах в Угорщині - результатом, який має велике значення для всієї Європи. Я з нетерпінням чекаю на тісну та конструктивну співпрацю у прагненні до миру та стабільності, демократії та верховенства права на нашому континенті".

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо

"На демократичних виборах угорський народ продемонстрував свою тверду волю бути активним членом Європейського Союзу та НАТО. Результат виборів дає Угорщині можливість повернутися до нашої спільноти цінностей та безпеки як конструктивний гравець".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

"Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертає собі європейський шлях. Союз міцніє... Серце Європи б'ється сильніше в Угорщині сьогодні ввечері".

Лідер меншості палати представників США Хакім Джеффріс

"Ультраправий авторитарний Віктор Орбан програв вибори. Наступними в листопаді будуть підлабузники Трампа та екстремісти MAGA в Конгресі. Зима наближається".

Головне гасло прихильників "Тиси" - Ruszkik haza!

Оскільки Віктор Орбан в очах багатьох угорців заплямував себе зв'язком з диктатором Путіним, то головним гаслом електорату Петера Мадяра стала кричалка "Ruszkik haza!" - "Росіяни, йдіть додому!".

За даними французького Le Parisien, гасло лунало навіть коридорами метро Будапешта, коли молоді люди, прихильники Мадяра, йшли на мітинг привітати свого кандидата. Це символізує ставлення молодих угорців до 16 річного правління Орбана та його дружбою з Кремлем.