Від рапорту командира до розшуку ДБР: як фіксують СЗЧ військових

Якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину або без поважної причини не повернувся до служби, спочатку командування фіксує його відсутність. Подальші дії залежать, зокрема, від тривалості СЗЧ та встановлених обставин.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.
Спочатку командування встановлює факт відсутності військовослужбовця. Йдеться про ситуації, коли він самовільно залишив місце служби або без поважних причин не повернувся з відпустки, відрядження чи лікування.
Якщо відсутність виявили під час шикування, переклички або зміни на чергуванні, безпосередній командир:
Якщо військовослужбовець без поважної причини не з'явився протягом трьох годин, командуванню військової частини подають рапорт.
Після цього військова частина у встановленому порядку повідомляє зональний відділ Військової служби правопорядку та вище командування. Інформацію про відсутність також вносять до відповідних інформаційних систем.
Після опрацювання даних статус може відобразитися в "Армія+" у вигляді червоної стрічки на військовому документі з написом "Зафіксовано відсутність на службі".
У перші три доби військова частина та ВСП у межах своїх повноважень вживають першочергових заходів для встановлення місця перебування військовослужбовця.
Одночасно обов'язково призначається службове розслідування. Під час нього встановлюють, зокрема, обставини, які сприяли СЗЧ, а також заходи, необхідні для недопущення таких випадків надалі.
Якщо СЗЧ триває понад три доби і було вчинене не в бойовій обстановці, у діях військовослужбовця можуть бути ознаки кримінального правопорушення за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України. Передбачене цими статтями покарання може становити від 5 до 12 років позбавлення волі.
Якщо відсутність не перевищує трьох діб і СЗЧ було вчинене не в бойовій обстановці, військовослужбовець може самостійно повернутися до місця служби. Залежно від обставин до нього може застосовуватися дисциплінарна та/або адміністративна відповідальність.
Водночас добровільно повернутися до служби можна і після трьох діб відсутності.
Якщо за результатами службового розслідування встановлені обставини можуть свідчити про кримінальне правопорушення, про це повідомляють ВСП, Державне бюро розслідувань, спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони та вище командування.
За наявності передбачених законом підстав відомості вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього розпочинається досудове розслідування.
При цьому статус СЗЧ у "Армія+" та процесуальний статус у кримінальному провадженні - не одне й те саме.
Окремо від первинного розшуку військовослужбовця військовою частиною та ВСП у кримінальному провадженні може бути оголошено розшук підозрюваного. Це можливо у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, зокрема якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме.
На різних етапах до встановлення місця перебування військовослужбовця можуть залучатися різні органи.
Військова частина проводить першочергові заходи після виявлення відсутності та передає необхідну інформацію ВСП.
Військова служба правопорядку координує цей процес у межах ЗСУ та взаємодіє з іншими правоохоронними органами.
Військового зі статусом СЗЧ можуть також виявити патрулі ВСП або працівники МВС під час патрулювання чи перевірки документів.
Якщо людина перебуває саме у кримінальному розшуку, її доставляють до правоохоронного органу, який здійснює розшук у відповідній місцевості. В інших випадках військовослужбовця доставляють до найближчого підрозділу ВСП.
ДБР у провадженнях, віднесених до його підслідності, проводить досудове розслідування, збирає докази та здійснює передбачені законом процесуальні дії.
Національна поліція проводить розшукові заходи в межах кримінального провадження за письмовим дорученням слідчого ДБР. Це можуть бути перевірки можливих місць перебування, патрулювання, опитування людей та використання інформації з систем відеоспостереження.
Якщо виникає питання про запобіжний захід, рішення про його застосування приймає слідчий суддя або суд.
Перевірити наявність зафіксованої відсутності можна у застосунку "Армія+".
Якщо СЗЧ зафіксоване, на екрані з військовим документом з'явиться червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі".
Якщо військовослужбовець перебуває в СЗЧ, але повідомлення не з'явилося, Міноборони радить:
Якщо статус не оновився, потрібно звернутися до найближчого зонального відділу ВСП. Там можуть перевірити факт СЗЧ разом із військовою частиною.
Після актуалізації даних статус має з'явитися в "Армія+" протягом трьох днів, а в окремих випадках оновлення може тривати до семи днів.
До 20 вересня 2026 року включно військовослужбовці можуть подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеним порядком.
Це дозволяє:
Скористатися спрощеною програмою можуть військовослужбовці ЗСУ, ДССТ та Нацгвардії, у яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року включно.
Повернення на службу саме по собі не означає автоматичного закриття кримінального провадження або припинення розшуку.
Військовослужбовець, який уперше здійснив СЗЧ, може добровільно звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора або суду про намір повернутися на службу. Для цього також потрібна письмова згода командира військової частини на продовження проходження служби.
Остаточне рішення про звільнення від кримінальної відповідальності приймає суд.
Під час воєнного стану військова служба у СЗЧ не призупиняється. Водночас на період відсутності не здійснюються грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення відповідно до законодавства.
Раніше РБК-Україна розповідало, чи може мобілізований уникнути відповідальності за СЗЧ під час навчання до складання військової присяги. У Міноборони пояснили, що військова служба для мобілізованого починається з дня відправлення до військової частини, тому СЗЧ до присяги також може мати кримінальні наслідки.
Також ми писали, що відбувається із військовими після повернення із СЗЧ.