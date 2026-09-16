Від рапорту командира до розшуку ДБР: як фіксують СЗЧ військових

Як фіксують СЗЧ

Спочатку командування встановлює факт відсутності військовослужбовця. Йдеться про ситуації, коли він самовільно залишив місце служби або без поважних причин не повернувся з відпустки, відрядження чи лікування.

Якщо відсутність виявили під час шикування, переклички або зміни на чергуванні, безпосередній командир:

намагається зв'язатися з військовослужбовцем;

опитує його товаришів по службі;

за потреби контактує з близькими або родичами;

доповідає про відсутність командиру або начальнику;

за його вказівкою організовує першочергові заходи для встановлення місця перебування військового.

Якщо військовослужбовець без поважної причини не з'явився протягом трьох годин, командуванню військової частини подають рапорт.

Після цього військова частина у встановленому порядку повідомляє зональний відділ Військової служби правопорядку та вище командування. Інформацію про відсутність також вносять до відповідних інформаційних систем.

Після опрацювання даних статус може відобразитися в "Армія+" у вигляді червоної стрічки на військовому документі з написом "Зафіксовано відсутність на службі".

Що відбувається у перші три доби

У перші три доби військова частина та ВСП у межах своїх повноважень вживають першочергових заходів для встановлення місця перебування військовослужбовця.

Одночасно обов'язково призначається службове розслідування. Під час нього встановлюють, зокрема, обставини, які сприяли СЗЧ, а також заходи, необхідні для недопущення таких випадків надалі.

Якщо СЗЧ триває понад три доби і було вчинене не в бойовій обстановці, у діях військовослужбовця можуть бути ознаки кримінального правопорушення за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України. Передбачене цими статтями покарання може становити від 5 до 12 років позбавлення волі.

Якщо відсутність не перевищує трьох діб і СЗЧ було вчинене не в бойовій обстановці, військовослужбовець може самостійно повернутися до місця служби. Залежно від обставин до нього може застосовуватися дисциплінарна та/або адміністративна відповідальність.

Водночас добровільно повернутися до служби можна і після трьох діб відсутності.

Коли починається кримінальне провадження

Якщо за результатами службового розслідування встановлені обставини можуть свідчити про кримінальне правопорушення, про це повідомляють ВСП, Державне бюро розслідувань, спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони та вище командування.

За наявності передбачених законом підстав відомості вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього розпочинається досудове розслідування.

При цьому статус СЗЧ у "Армія+" та процесуальний статус у кримінальному провадженні - не одне й те саме.

Окремо від первинного розшуку військовослужбовця військовою частиною та ВСП у кримінальному провадженні може бути оголошено розшук підозрюваного. Це можливо у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, зокрема якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме.

Хто розшукує військового

На різних етапах до встановлення місця перебування військовослужбовця можуть залучатися різні органи.

Військова частина проводить першочергові заходи після виявлення відсутності та передає необхідну інформацію ВСП.

Військова служба правопорядку координує цей процес у межах ЗСУ та взаємодіє з іншими правоохоронними органами.

Військового зі статусом СЗЧ можуть також виявити патрулі ВСП або працівники МВС під час патрулювання чи перевірки документів.

Якщо людина перебуває саме у кримінальному розшуку, її доставляють до правоохоронного органу, який здійснює розшук у відповідній місцевості. В інших випадках військовослужбовця доставляють до найближчого підрозділу ВСП.

ДБР у провадженнях, віднесених до його підслідності, проводить досудове розслідування, збирає докази та здійснює передбачені законом процесуальні дії.

Національна поліція проводить розшукові заходи в межах кримінального провадження за письмовим дорученням слідчого ДБР. Це можуть бути перевірки можливих місць перебування, патрулювання, опитування людей та використання інформації з систем відеоспостереження.

Якщо виникає питання про запобіжний захід, рішення про його застосування приймає слідчий суддя або суд.

Як перевірити, чи зафіксували СЗЧ

Перевірити наявність зафіксованої відсутності можна у застосунку "Армія+".

Якщо СЗЧ зафіксоване, на екрані з військовим документом з'явиться червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі".

Якщо військовослужбовець перебуває в СЗЧ, але повідомлення не з'явилося, Міноборони радить:

оновити "Армія+" до актуальної версії;

вийти із застосунку та авторизуватися повторно;

зачекати 15 хвилин.

Якщо статус не оновився, потрібно звернутися до найближчого зонального відділу ВСП. Там можуть перевірити факт СЗЧ разом із військовою частиною.

Після актуалізації даних статус має з'явитися в "Армія+" протягом трьох днів, а в окремих випадках оновлення може тривати до семи днів.

Чи можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою

До 20 вересня 2026 року включно військовослужбовці можуть подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеним порядком.

Це дозволяє:

обрати місце служби серед понад 70 підрозділів у межах ЗСУ, НГУ або ДССТ;

вибрати напрям служби та вказати свій досвід і навички;

прибути безпосередньо до обраної військової частини без проходження через ВСП і батальйон резерву;

після зарахування до списків особового складу відновити грошове, продовольче та інші види забезпечення;

отримувати супровід контакт-центру за номером 1519.

Скористатися спрощеною програмою можуть військовослужбовці ЗСУ, ДССТ та Нацгвардії, у яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року включно.

Що буде з кримінальним провадженням після повернення

Повернення на службу саме по собі не означає автоматичного закриття кримінального провадження або припинення розшуку.

Військовослужбовець, який уперше здійснив СЗЧ, може добровільно звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора або суду про намір повернутися на службу. Для цього також потрібна письмова згода командира військової частини на продовження проходження служби.

Остаточне рішення про звільнення від кримінальної відповідальності приймає суд.

Під час воєнного стану військова служба у СЗЧ не призупиняється. Водночас на період відсутності не здійснюються грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення відповідно до законодавства.