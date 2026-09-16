От рапорта командира до розыска ГБР: как фиксируют СЗЧ военных

Как фиксируют СЗЧ

Первоначально командование устанавливает факт отсутствия военнослужащего. Речь идет о ситуации, когда он самовольно покинул место службы или без уважительных причин не вернулся из отпуска, командировки или лечения.

Если отсутствие обнаружили во время построения, переклички или смены на дежурстве, непосредственный командир:

пытается связаться с военнослужащим;

опрашивает его сослуживцев;

при необходимости контактирует с близкими или родственниками;

докладывает об отсутствии командиру или начальнику;

по его указанию организует первоочередные меры по установлению места нахождения военного.

Если военнослужащий без уважительной причины не явился в течение трех часов, командованию воинской части подают рапорт.

После этого военная часть в установленном порядке уведомляет зональный отдел Военной службы правопорядка и высшее командование . Информацию об отсутствии также вносят в соответствующие информационные системы.

После обработки данных статус может отобразиться в "Армія+" в виде красной ленты на военном документе с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".

Что происходит в первые трое суток

В первые трое суток воинская часть и ВСП в пределах своих полномочий принимают первоочередные меры по установлению места пребывания военнослужащего.

Одновременно обязательно назначается служебное расследование. Во время него устанавливают, в частности, обстоятельства, способствовавшие СЗЧ, а также меры, необходимые для предотвращения таких случаев в дальнейшем.

Если СЗЧ длится более трех суток и было совершено не в боевой обстановке, в действиях военнослужащего могут быть признаки уголовного преступления по статьям 407 или 408 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное этими статьями наказание может составлять от 5 до 12 лет лишения свободы.

Если отсутствие не превышает трех суток и СЗЧ было совершено в боевой обстановке, военнослужащий может самостоятельно вернуться к месту службы. В зависимости от обстоятельств, к нему может применяться дисциплинарная и/или административная ответственность.

В то же время добровольно вернуться в службу можно и после трех суток отсутствия.

Когда начинается уголовное производство

Если по результатам служебного расследования установленные обстоятельства могут свидетельствовать об уголовном преступлении, об этом сообщают ВСП, Государственное бюро расследований, специализированная прокуратура в сфере обороны и высшее командование.

При наличии предусмотренных законом оснований сведения вносят в Единый реестр досудебных расследований. После этого начинается досудебное расследование.

При этом статус СЗЧ в "Армія+" и процессуальный статус в уголовном производстве - не одно и то же.

Отдельно от первичного розыска военнослужащего воинской частью и ВСП в уголовном производстве может быть объявлен розыск подозреваемого. Это возможно в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом, в частности, если местонахождение подозреваемого неизвестно.

Кто разыскивает военного

На разных этапах к установлению места нахождения военнослужащего могут привлекаться разные органы.

Воинская часть проводит первоочередные мероприятия после обнаружения отсутствия и передает необходимую информацию ВСП.

Военная служба правопорядка координирует этот процесс в рамках ВСУ и взаимодействует с другими правоохранительными органами.

Военного со статусом СЗЧ могут также выявить патрули ВСП или сотрудники МВД во время патрулирования или проверки документов.

Если человек находится именно в уголовном розыске, его доставляют в правоохранительный орган, осуществляющий розыск в соответствующей местности. В других случаях военнослужащего доставляют в ближайшее подразделение ВСП.

ГБР в производствах, отнесенных к его подследственности, проводит досудебное расследование, собирает доказательства и осуществляет предусмотренные законом процессуальные действия.

Национальная полиция проводит розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по письменному поручению следственного ГБР. Это могут быть проверки возможных мест нахождения, патрулирования, опроса людей и использования информации из систем видеонаблюдения.

Если возникает вопрос о мере пресечения, решение о его применении принимает следственный судья или суд.

Как проверить, зафиксировали ли СЗЧ

Проверить наличие зафиксированного отсутствия можно в приложении "Армія+".

Если СЗЧ зафиксирован, на экране с военным документом появится красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".

Если военнослужащий находится в СЗЧ, но сообщение не появилось, Минобороны советует:

обновить "Армія+" до актуальной версии;

выйти из приложения и повторно авторизоваться;

подождать 15 минут.

Если статус не обновился, необходимо обратиться в ближайший зональный отдел ВСП. Там может проверить факт СЗЧ вместе с воинской частью.

После актуализации данных статус должен появиться в "Армія+" в течение трех дней, а в отдельных случаях обновление может длиться до семи дней.

Можно ли вернуться с СЗЧ по упрощенной процедуре

До 20 сентября 2026 года военнослужащие могут подать рапорт на возвращение из СЗЧ по упрощенному порядку.

Это позволяет:

выбрать место службы среди более чем 70 подразделений в рамках ВСУ, НГУ или ГССТ;

выбрать направление службы и указать свой опыт и навыки;

прибыть непосредственно в избранную воинскую часть без прохождения через ВСП и батальон резерва;

после отнесения в списки личного состава восстановить денежное, продовольственное и другие виды обеспечения;

получать сопровождение контакт-центра по номеру 1519.

Воспользоваться упрощенной программой могут военнослужащие ВСУ, ГССТ и Нацгвардии, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.

Что будет с уголовным производством по возвращении

Возвращение на службу само по себе не означает автоматического закрытия уголовного производства или прекращения розыска.

Военнослужащий, впервые осуществивший СЗЧ, может добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться на службу. Для этого необходимо письменное согласие командира воинской части на продолжение прохождения службы.

Окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности принимает трибунал.

Во время военного положения военная служба в СЗЧ не приостанавливается. В то же время, на период отсутствия не осуществляются денежное, продовольственное, вещное и другие виды обеспечения в соответствии с законодательством.