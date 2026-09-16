До 20 вересня можна повернутись із СЗЧ за спрощеною програмою: що це дає

До 20 вересня 2026 року включно військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутись до служби за спрощеною програмою. Це дає можливість обрати підрозділ і напрям служби самостійно, без проходження ВСП чи батальйону резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України.

Що дає спрощена програма повернення

Військовослужбовці, які подадуть рапорт на повернення до 20 вересня 2026 року включно, отримають низку переваг:

можливість обрати місце служби серед понад 70 підрозділів у межах своєї структури - ЗСУ, НГУ або ДССТ;

право самостійно вказати бажаний напрям служби, свій досвід і навички;

прибуття безпосередньо до обраної частини - без ВСП і батальйону резерву;

відновлення грошового, продовольчого та інших видів забезпечення після зарахування до списків особового складу;

супровід контакт-центру на всіх етапах повернення за номером 1519.

Хто може скористатися програмою

Спрощеною програмою можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, ДССТ та Нацгвардії, у яких факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

Чому повернення не скасовує кримінальне провадження автоматично

Саме повернення на службу не означає автоматичного закриття кримінального провадження чи припинення процесуального розшуку. Питання звільнення від кримінальної відповідальності вирішується окремо, в установленому законом порядку.

Військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ, може добровільно звернутись із клопотанням до слідчого, прокурора або суду про намір повернутись на службу. Також необхідна письмова згода командира військової частини на продовження проходження служби. Остаточне рішення про звільнення від кримінальної відповідальності ухвалює суд.

Як перевірити свій статус

Найпростіше перевірити, чи зафіксована відсутність на службі, у застосунку "Армія+" - якщо СЗЧ зафіксовано, на екрані з військовим документом з'явиться червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі".

Якщо статус не відображається, варто оновити застосунок, вийти й повторно авторизуватись або зачекати 15 хвилин. Якщо це не допомогло - звернутись до найближчого зонального відділу Військової служби правопорядку.