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Чи загрожує СЗЧ тим, хто ще не склав присягу: в Міноборони дали чітку відповідь

17:08 09.09.2026 Ср
2 хв
Коли насправді починається військова служба - важливо розуміти кожному
aimg Ірина Костенко
Чи загрожує СЗЧ тим, хто ще не склав присягу: в Міноборони дали чітку відповідь Відповідальність за СЗЧ настає від початку військової служби (фото ілюстративне: Getty Images)
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Дехто з мобілізованих може вважати, що СЗЧ на етапі навчань - до складання присяги - не матиме жодних наслідків. Тож українцям пояснили, чи насправді це так.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ) у Facebook.

Чи правда, що "до присяги СЗЧ бути не може"

За даними міністерства, твердження буцімто "до присяги СЗЧ бути не може" - юридично неправильне.

Українцям пояснили, що в цьому питанні визначальним є:

  • не момент складання військової присяги;
  • а момент початку військової служби.

Коли насправді починається військова служба

У МОУ повідомили, що згідно з чинним законодавством, військова служба починається:

  • для мобілізованого - в день відправлення з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до військової частини;
  • для контрактника - в день зарахування до списків особового складу.
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Чи вважається мобілізований військовим до присяги

З огляду на вищесказане, в Міністерстві оборони наголосили: "мобілізований, якого відправили до навчального центру (військової частини для бойової підготовки), є військовослужбовцем навіть до складання присяги".

Отже, нескладена присяга сама по собі не звільняє людину від відповідальності:

  • за СЗЧ (самовільне залишення військової частини або місця служби);
  • за дезертирство.

"За статтями 407 і 408 Кримінального кодексу", - уточнили в МОУ.

Чи загрожує СЗЧ тим, хто ще не склав присягу: в Міноборони дали чітку відповідьСЗЧ під час навчання від відповідальності не звільняє (інфографіка: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Як повернутися із СЗЧ за спрощеною програмою

Насамкінець українцям нагадали, що спрощена програма повернення до війська після СЗЧ діє до 20 вересня 2026 року.

Нею можуть скористатись ті військовослужбовці, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року.

Обрати підрозділ для повернення можна онлайн - на відповідному порталі szch.army.gov.ua.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про СЗЧ без судимості - коли можна повернутися в бригаду і повністю закрити провадження.

Крім того, ми пояснювали, що реально відбувається після повернення бійців із СЗЧ (не за спрощеною програмою).

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