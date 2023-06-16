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Від професіоналів до "зеків": ЗМІ встановили, як змінилися втрати російської армії

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Москва, П'ятниця 16 червня 2023 15:12
Від професіоналів до "зеків": ЗМІ встановили, як змінилися втрати російської армії Фото: ЗМІ встановили, як змінилися втрати російської армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України призводять до зміни складу російської армії. Якщо у перші місяці повномасштабного вторгнення на війну відправляли професіоналів, то зараз РФ часто кидає в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Русскую службу ВВС.

Російські опозиційні журналісти та волонтери встановили поіменний список солдатів РФ, які загинули на війні проти України. ЗМІ підтвердили загибель вже понад 25 тисяч військових.

Журналісти створили портрет типового російського окупанта, який загинув на війні.

Від професіоналів до &quot;зеків&quot;: ЗМІ встановили, як змінилися втрати російської армії

Фото: портрет типового росіянина, загиблого на війні (bbc.com)

У перші місяці повномасштабної війни Росія кидала на фронт молодих професійних військових, часто десантників чи представників інших "елітних" військ. Більшість з них були контрактниками.

Як приклад ВВС наводить 21-річного сержанта, який служив у бригаді спецпризначенців ГРУ. Він загинув у селі неподалік Харкова, потрапивши у засідку.

За останні місяці війни склад окупаційних військ і їх втрати змінилися. Тепер на фронт часто кидають в'язнів, яких завербували у колоніях. Журналісти розповідають про загиблого "вагнерівця", який двічі був засуджений. Під час другого терміну його завербувала ПВК Євгена Пригожина.

Смертники

Міжнародні експерти зазначають, що Росія використовує "зеків" на фронті фактично як смертників. Такі загони кидають в атаки з метою знесилити українських військових.

ЗМІ підтвердили, що серед завербованих в'язнів були люди, засуджені за дрібні крадіжки, ватажки злочинних банд та щонайменше троє чоловіків, які вбили ветеранів Другої світової за гроші та медалі.

Журналісти виявили сім нових кладовищ, на яких ховають найманців ПВК "Вагнера" - здебільшого завербованих у в'язницях. Шість розташовані в Росії та одне поблизу окупованого Луганська.

Фото: ЗМІ виявили нове кладовище (bbc.com)

Втрати Росії

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила на війні проти України вже понад 218 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили ще 590 росіян.

Також британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії.

Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.

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