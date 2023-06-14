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У Росії в дев'ять разів більше загиблих. Маляр розповіла про втрати ворога за двома напрямками

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Середа 14 червня 2023 19:12
У Росії в дев'ять разів більше загиблих. Маляр розповіла про втрати ворога за двома напрямками Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Втрати України неспівмірно менші у порівнянні з російськими. Зокрема, на ділянці "Хортиця" ворог втратив майже в дев'ять разів більше бійців загиблими, ніж українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що жодна зі сторін не оприлюднює свої втрати, щоб противник не міг орієнтуватися та підлаштовувати свої плани.

"Загалом, щоб було зрозуміло, протягом всієї війни, в тому числі і протягом повномасштабного вторгнення у нас в рази менше втрат", - сказала заступниця міністра оборони.

Для прикладу Маляр навела цифри, отримані за минулий тиждень протягом проведення наступальних дій у зонах об'єднаних стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія".

"Щодо "Хортиці" - у ворога загиблих у 8,73 раза більше... Якщо говорити про "Таврію" - там загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас", - зауважила вона.

Маляр наголосила, що втрати України неспівмірно менші, ніж у Росії.

Зазначимо, що під "Хортицею" мається на увазі Бахмутський напрямок, а під "Таврією" - Запорізький та Бердянський напрямки.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила вже понад 217 тисяч своїх військових в Україні від початку повномасштабного наступу. Лише за останню добу наші бійці знищили ще 680 загарбників.

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше військових, ніж Україна. За його словами, втрати окупантів у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

Тим часом у Міноборони Британії повідомляли, що в Бахмуті на кожні 48 см завойованих позицій убито або поранено одного російського солдата.

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