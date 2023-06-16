Британська розвідка підтвердила ліквідацію в Україні важливого російського генерала

Російський генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув внаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА).

За даними британської розвідки, оскільки призначений командувач 35-го ЗВА генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює вакансію, існує реальна ймовірність того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї смерті.

Горячев - перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року.

"Він продовжує військовий послужний список, який був одночасно важким та суперечливим для 35-ї ЗВА: у березні 2022 року частини армії були присутні під час розправи над мирним населенням у Бучі, а в червні 2022 року сили були значною мірою знищені під Ізюмом", - зазначають у Міноборони Британії.

Десятий ліквідований генерал

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що генерал-майора Сергія Горячева було ліквідовано на Запорізькому напрямку. Повідомлялося, що вбито внаслідок ракетної атаки. Це вже десятий російський генерал, який загинув під час повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що Горячев очолював російський окупаційний контингент у Придністров'ї, командував військовою базою у Таджикистані, а також навчальним центром Хабаровська.

На початку вторгнення він був командиром 5-ї окремої танкової бригади. І вже за рік повномасштабної війни його підвищили до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії. Горячев став генерал-майором, а також був призначений на посаду начальника штабу армії.