От профессионалов к "зекам": СМИ установили, как изменились потери российской армии

Потери России в войне против Украины приводят к изменению состава российской армии. Если в первые месяцы полномасштабного вторжения на войну отправляли профессионалов, то сейчас РФ часто бросает заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC.

Российские оппозиционные журналисты и волонтеры установили поименный список солдат РФ, погибших на войне против Украины. СМИ подтвердили гибель уже более 25 тысяч военных.

Журналисты создали портрет типичного российского оккупанта, погибшего на войне.

Фото: портрет типичного россиянина, погибшего на войне (bbc.com)

В первые месяцы полномасштабной войны Россия бросала на фронт молодых профессиональных военных, часто десантников или представителей других "элитных" войск. Большинство из них были контрактниками.

В качестве примера BBC приводит 21-летнего сержанта, служившего в бригаде спецназовцев ГРУ. Он погиб в деревне неподалеку от Харькова, попав в засаду.

За последние месяцы войны состав оккупационных войск и их потери изменились. Теперь на фронт часто бросают заключенных, которых завербовали в колониях. Журналисты рассказывают о погибшем "вагнеровце", который дважды был осужден. Во время второго срока его завербовала ЧВК Евгения Пригожина.

Смертники

Международные эксперты отмечают, что Россия использует "зеков" на фронте фактически в качестве смертников. Такие отряды бросают в атаки, чтобы обессилить украинских военных.

СМИ подтвердили, что среди завербованных заключенных были люди, осужденные за мелкие кражи, главари преступных банд и как минимум трое мужчин, убивших ветеранов Второй мировой за деньги и медали.

Журналисты обнаружили семь новых кладбищ, на которых хоронят наемников ЧВК "Вагнера" - в основном завербованных в тюрьмах. Шесть находятся в России и одно вблизи оккупированного Луганска.

Фото: СМИ обнаружили новое кладбище (bbc.com)

Потери России

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла на войне против Украины уже более 218 тысяч своих военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 590 россиян.

Также британская разведка подтвердила ликвидацию российского генерал-майора Сергея Горячева, который был начальником штаба 35-й общевойсковой армии.

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у России в девять раз больше погибших, чем у Украины на фоне усиления боевых действий.

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