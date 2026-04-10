Від поліції до контррозвідки: у Польщі підняли спецслужби через уламок ракети

Пресофіцер управління поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло розповіла, що інформація про виявлення невідомого об’єкта надійшла до них після 13:00.

Правоохоронці вже відзвітували про роботу на місці події. Згідно з попередніми даними, виявлений об'єкт є уламком ракети, яку могли застосовувати для збиття російських безпілотників під час атаки в ніч проти 10 вересня 2025 року.

"Ми повідомили Військову контррозвідувальну службу, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці проводяться заходи", - наголосила Круковська-Бубіло.

Військові запевнили, що ділянка зі знахідкою наразі повністю оточена, і жодної загрози для життя чи здоров’я місцевих мешканців немає. Відповідні служби продовжують працювати на місці.

