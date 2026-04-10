Від поліції до контррозвідки: у Польщі підняли спецслужби через уламок ракети

У п’ятницю, 10 квітня, в польському населеному пункті Ярославець (Люблінське воєводство) на території саду знайшли фрагмент ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Пресофіцер управління поліції в Замості Дорота Круковська-Бубіло розповіла, що інформація про виявлення невідомого об’єкта надійшла до них після 13:00.
Правоохоронці вже відзвітували про роботу на місці події. Згідно з попередніми даними, виявлений об'єкт є уламком ракети, яку могли застосовувати для збиття російських безпілотників під час атаки в ніч проти 10 вересня 2025 року.
"Ми повідомили Військову контррозвідувальну службу, Агентство внутрішньої безпеки та Військову поліцію. Наразі на місці проводяться заходи", - наголосила Круковська-Бубіло.
Військові запевнили, що ділянка зі знахідкою наразі повністю оточена, і жодної загрози для життя чи здоров’я місцевих мешканців немає. Відповідні служби продовжують працювати на місці.
Нагадаємо, у березні на території вугільної шахти поблизу міста Конін у Великопольському воєводстві Польщі виявили невідомий дрон. Припускається, що знайдений безпілотник може бути одним із російських дронів, які порушили повітряний простір країни у вересні минулого року.
Крім того, у лютому в польському місті Лєзніца Вєлька на територію військової частини, де дислокується 1-й повітряний кавалерійський батальйон, упав безпілотник.
Нещодавно на територію військової частини в польському місті Пшасниш упав невідомий дрон. Спочатку існували підозри щодо можливого шпигунства за військовими, однак вони не підтвердилися.
За попередньою інформацією, об’єкт виявився іграшковим безпілотником, який не мав ні SIM-картки, ні карти пам’яті.