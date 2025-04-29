Від початку доби відбулось 75 боїв, половина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку поточної доби, 29 квітня, на фронті відбулось 75 бойових зіткнень. З них 38 зафіксовані на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне й не тільки.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку зупинено шість спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ще два бойових зіткнення тривають досі.
На Торецькому напрямку противник один раз атакував поблизу Дачного.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко. 12 бойових зіткнень досі тривають.
На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного. Одне бойове зіткнення продовжується досі.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.На Курському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак.
Протягом минулої доби, 28 квітня, згідно з даними Генштабу, на фронті відбулось 178 бойових зіткнень.
Станом на сьогоднішній день втрати російських терористів у живій силі перевищують 950 тисяч. Лише за минулу добу ворог втратив ще:
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