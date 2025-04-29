Від початку доби відбулось 75 боїв, половина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне й не тільки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зупинено шість спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ще два бойових зіткнення тривають досі.

На Торецькому напрямку противник один раз атакував поблизу Дачного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко. 12 бойових зіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного. Одне бойове зіткнення продовжується досі.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.На Курському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак.