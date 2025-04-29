С начала суток состоялось 75 боев, половина из них на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в направлении Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 10 раз вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное и не только.

На Северском направлении Силы обороны отбили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении остановлено шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районе Часового Яра. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник один раз атаковал вблизи Дачного.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко. 12 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого и в направлении Отрадного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку. на Курском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак.