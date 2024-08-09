Від початку доби майже 60 боїв, найбільше на Покровському та Торецькому напрямках. - Генштаб

Сьогодні, 9 серпня, від початку доби на фронті відбулось 59 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському та Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку продовжується одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв завершено, один - триває.

На Сіверському напрямку росіяни дев'ять разів атакували. Вісім атак зупинено.

На Краматорському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується.

На Торецькому напрямку - 12 атак, ще два бої тривають.

На Покровському напрямку відбито 12 атак, ще сім - продовжуються.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Наразі триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив чотирма КАБами у райони населених пунктів Вугледар та Водяне. Також штурмував наші позиції біля Водяного. Ворожа атака досі продовжується.

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців неподалік Малої Токмачки.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 588 тисяч одиниць особового складу. Протягом минулої доби, 8 серпня, Сили оборони ліквідували ще 1030 окупантів. Також було знищено: