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С начала суток почти 60 боев, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. - Генштаб

Пятница 09 августа 2024 17:05
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С начала суток почти 60 боев, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. - Генштаб Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 августа, с начала суток на фронте состоялось 59 боестолкновений. Больше всего боев на Покровском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершены, один - продолжается.

На Северском направлении россияне девять раз атаковали. Восемь атак остановлены.

На Краматорском направлении враг осуществил пять штурмовых действий неподалеку от Часового Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается.

На Торецком направлении - 12 атак, еще два боя продолжаются.

На Покровском направлении отбито 12 атак, еще семь - продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковиевки и Константиновки. Сейчас продолжается один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Времовском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя КАБами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал наши позиции у Водяного. Вражеская атака до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку Малой Токмачки.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 588 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 8 августа, Силы обороны ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также было уничтожено:

  • 3 танка;
  • 9 боевых бронированных машин и не только.

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