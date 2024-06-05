Від початку доби більше 50 боєзіткнень: Генштаб описав ситуацію на фронті

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбито дві атаки ворога у бік села Липці. Наразі тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів. Сім разів ворог атакував позиції Сил оборони неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. Наразі продовжуються два бої.

На Сіверському напрямку росіяни намагались штурмувати в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Кількість боєзіткнень зросла до 5. Три атаки нашими воїнами успішно відбито, дві, у напрямку Роздолівки, ще поки тривають.

На Краматорському напрямку відбито сім атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Біля Білої Гори наразі продовжується бій.

На Покровському напрямку ворог особливо активний.а даний час відбулося 15 боєзіткнень. Сім з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола. Росіяни докладають зусиль біля Сокола. Наразі бій продовжується аж у чотирьох локаціях, окупанти також скинули дві авіабомби.

На Времівському напрямку точаться три бойових зіткнення у напрямку Урожайного. Ще одну атаку там вже відбито.

Ситуація на фронті

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ворог нещодавно просунувся поблизу Вовчанська, втім його наступальні операції сповільнились.

Також протягом минулої доби, 4 червня, згідно з даними Генштабу, Сили оборони ліквідували ще 1280 російських терористів.