С начала суток более 50 боеприкосновений: Генштаб описал ситуацию на фронте

Сегодня, 5 июня, с начала суток зафиксировано 54 боевых столкновения. Наибольшая активность врага в Покровском направлении и в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Харьковском направлении отбиты две атаки врага в сторону села Липцы. Сейчас продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.
На Купянском направлении увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов. Семь раз враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. Сейчас продолжаются два боя.
На Северском направлении россияне пытались штурмовать в районах Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Количество боестолкновений возросло до 5. Три атаки нашими воинами успешно отбиты, две, в направлении Роздоловки, еще пока продолжаются.
На Краматорском направлении отбито семь атак у Ивановского, Клищеевки и Андреевки. У Белой Горы пока продолжается бой.
На Покровском направлении враг особенно активен.а настоящее время произошло 15 боестолкновений. Семь из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского и Сокола. Россияне прилагают усилия возле Сокола. Сейчас бой продолжается аж в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы.
На Времовском направлении идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одну атаку там уже отбито.
По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), враг недавно продвинулся вблизи Волчанска, впрочем его наступательные операции замедлились.
Также за прошедшие сутки, 4 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских террористов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .