С начала суток более 50 боеприкосновений: Генштаб описал ситуацию на фронте

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбиты две атаки врага в сторону села Липцы. Сейчас продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

На Купянском направлении увеличилась интенсивность штурмовых действий российских оккупантов. Семь раз враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. Сейчас продолжаются два боя.

На Северском направлении россияне пытались штурмовать в районах Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Количество боестолкновений возросло до 5. Три атаки нашими воинами успешно отбиты, две, в направлении Роздоловки, еще пока продолжаются.

На Краматорском направлении отбито семь атак у Ивановского, Клищеевки и Андреевки. У Белой Горы пока продолжается бой.

На Покровском направлении враг особенно активен.а настоящее время произошло 15 боестолкновений. Семь из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского и Сокола. Россияне прилагают усилия возле Сокола. Сейчас бой продолжается аж в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы.

На Времовском направлении идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одну атаку там уже отбито.

Ситуация на фронте

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), враг недавно продвинулся вблизи Волчанска, впрочем его наступательные операции замедлились.

Также за прошедшие сутки, 4 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских террористов.