Окупанти просунулися біля Вовчанська, але визнали уповільнення наступу: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська на півночі Харківської області. Водночас глава окупаційної адміністрації визнав, що темп наступальних операцій РФ сповільнився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Харківська область

На Липцівському напрямку наступ окупантів не призвів до змін лінії фронту.

Бої тривали під Липцями та Глибоким (на північ від Липців).

Голова окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев 4 червня визнав, що темп наступальних операцій Росії на півночі області сповільнився, що відповідає спостереженням ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на північну околицю Стариці (на південний захід від Вовчанська). Бої тривали під Старицею, а також поблизу та в межах Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

4 червня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Стельмахівки, Берестового, Степової Новоселівки;

на північний захід від Кремінної біля Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів;

на південний захід від Кремінної біля Ямполя.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку та продовжили посилені наступальні дії в цьому районі 4 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 та 4 червня, показують, що російські війська просунулися на схід від Верхньокам’янського (на південний схід від Сіверська) та на південь від Роздолівки (на південь від Сіверська).

4 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 3 і 4 червня загарбники наступали на східну околицю Часового Яру, на північ від міста біля Калинівки, на схід біля Іванівського та на південний схід поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська 4 червня продовжили наступ на Авдіївському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Наступальні дії загарбників тривали:

на північний захід від Авдіївки в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Сокіла, Новоселівки Першої та Новопокровського;

на захід від Авдіївки — Семенівка, Уманське, Карлівка, Нетайлове, Яснобродівка, Птиче;

на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 червня, показують, що просування відбулося в межах західної Красногорівки та на захід і північ від Парасковіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що російські війська під час механізованих штурмів чисельністю приблизно в загін просунулися в полях на південь від Побєди і на захід від Солодкого.

3 і 4 червня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки.

4 червня російські війська продовжили штурм у районі кордону Донецької та Запорізької областей на південний схід від Великої Новосілки в районі Золотої Ниви та на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Російські війська 4 червня продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела повідомляли про продовження боїв поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Вербового

Колишній керівник Роскосмосу, який зараз представляє окупаційну адміністрацію області, Дмитро Рогозін поскаржився, що українські сили мають перевагу в безпілотниках, артилерії та радіоелектронній боротьбі поблизу Мирного, що ускладнює наступальні операції Росії в цьому районі.

Окупанти 4 червня здійснили обмежені наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та в дельті річки Дніпро, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.