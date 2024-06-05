Втрати Росії: українські захисники знищили ще 1280 росіян

Росія втратила на війні проти України понад 513 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники ліквідували 1280 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія останніми місяцями посилила свої атаки на фронті. Окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області, атакують на кількох напрямках. Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок.

Крім того, російська армія пішла у повторний наступ на півночі Харківської області. Окупанти дійшли до міста Вовчанськ, але зав'язли у вуличних боях. За словами українських військових, ЗСУ контролюють близько 70% міста.

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