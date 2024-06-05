Втрати Росії: українські захисники знищили ще 1280 росіян
Росія втратила на війні проти України понад 513 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники ліквідували 1280 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Втрати противника станом на 5 червня 2024 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 513700 (+1280) осіб,
- танків - 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,
- артилерійських систем - 13385 (+40) од,
- РСЗВ - 1092 од,
- засоби ППО - 830 (+3) од,
- літаків - 357 од,
- гелікоптерів - 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),
- крилаті ракети - 2270 (+2),
- кораблі/катери - 27 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,
- спеціальна техніка - 2223 (+12).
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що Росія останніми місяцями посилила свої атаки на фронті. Окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області, атакують на кількох напрямках. Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок.
Крім того, російська армія пішла у повторний наступ на півночі Харківської області. Окупанти дійшли до міста Вовчанськ, але зав'язли у вуличних боях. За словами українських військових, ЗСУ контролюють близько 70% міста.
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