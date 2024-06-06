Від початку доби більше 40 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку продовжуються бойові дії в районі Петропавлівського.

На Лиманському напрямку росіяни активізувались в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку йдуть бої в районі Верхньокам’янського. Це вже третя атака, інші дві були відбиті.

На Краматорському напрямку росіяни проявляють активність в районі Іванівського.

На Покровському напрямку ворог уже 20 разів намагався покращити свої позиції. Бої тривають в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

На Оріхівському напрямку відбито дві атаки росіян.

"На решті напрямків обстановка без особливих змін", - додає Генштаб.

Наступ Росії

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України не дають ворогу просунутись у Харківській області. Зокрема посилили контратаки у регіоні. Тим часом росіяни тиснуть під Куп'янськом, поблизу Часового Яру, та на захід від Авдіївки.

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби було ліквідовано ще 1300 російських терористів. Загалом живої сили Росії у війні становлять близько 515 тисяч солдатів.