С начала суток более 40 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении продолжаются боевые действия в районе Петропавловского.

На Лиманском направлении россияне активизировались в районах Невского и Серебрянского леса. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении идут бои в районе Верхнекаменского. Это уже третья атака, другие две были отбиты.

На Краматорском направлении россияне проявляют активность в районе Ивановского.

На Покровском направлении враг уже 20 раз пытался улучшить свои позиции. Бои продолжаются в районах Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.

На Ореховском направлении отбиты две атаки россиян.

"На остальных направлениях обстановка без особых изменений", - добавляет Генштаб.

Наступление России

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины не дают врагу продвинуться в Харьковской области. В частности усилили контратаки в регионе. Между тем россияне давят под Купянском, вблизи Часового Яра, и к западу от Авдеевки.

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1300 российских террористов. В целом живой силы России в войне составляют около 515 тысяч солдат.