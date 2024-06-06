ЗСУ "видавлюють" окупантів із Харківської області, РФ тисне на кількох напрямках: карти ISW

Сили оборони України не дають російським окупантам досягти просуватися у Харківській області, та, імовірно, посилили контратаки у регіоні. Разом з тим загарбники продовжують тиснути під Куп'янськом, поблизу Часового Яру, та на захід від Авдіївки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 5 червня продовжили наступ на Липцівському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 4 і 5 червня українські війська відбили російські штурми поблизу Липців. Головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський 5 червня заявив, що загарбники зосереджують основні зусилля на Липцях і Глибокому.

5 червня біля Вовчанська та в його межах тривали бої, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

За словами Сирського, ЗСУ на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат окупантам, та поступово повернути територію.

Російські "воєнкори" стверджували, що 5 червня українські сили посилили контратаки в районі Вовчанська та поблизу нього, а голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що ЗСУ нещодавно відбили невизначені позиції в місті.

Гамбарашвілі додав, що Сили оборони повністю контролюють центральний і східний Вовчанськ, але російські загарбники контролюють значну частину північного Вовчанська.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України 5 червня оприлюднили аудіоперехоплення, в якому російський військовий заявив, що путінські війська зосереджують угруповання невстановленої чисельності поблизу Грайворона Бєлгородської області.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що війська РФ готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленого розміру біля українського кордону в 90 км на північний захід від Харкова, ймовірно, в районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області.

У звіті зазначається, що голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов неодноразово попереджав про можливість наступальних дій росіян у напрямку Золочева, але зауважував, що станом на 1 червня війська РФ ще не зосередили "ударне угруповання" в цьому районі.

"Ділянка Грайворон - Борисівка - Пролетарський, зокрема, пропонує російським військам можливість розпочати наступальні дії на південь у напрямку Золочева та Богодухова (також на північний захід від міста Харків) або на захід у напрямку населених пунктів Сумської області вздовж траси Р-45, яка сполучає Богодухів з Сумами", - йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики Інституту додають, що не спостерігали "конкретних індикаторів", які б свідчили про те, що війська РФ, ймовірно, розпочнуть наступальні операції в напрямку Сумської області, а не в напрямку Харкова.

"Зосередження в районі Грайворона може сприяти наступальним операціям у будь-якому напрямку", - додають в ISW.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що окупанти просунулися поблизу Іванівки та на південний захід від Новоселівського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Андріївки, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти, які діють на Куп'янському напрямку, намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох невизначених напрямків.

Бої тривали біля Синьківки, Степової Новоселівки та Стельмахівки, біля Дружелюбівки, Новоєгорівки, Чернещини, коло Невського, біля Ямполя та в районі Серебрянського лісництва 4 і 5 червня.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 5 червня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтвердженого просування не зробили.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели наземні штурми в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Виїмки; біля Роздолівки вночі 4 червня і вдень 5 червня.

Один "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися поблизу Верхньокам’янського, але в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження наступу росіян там.

Російські загарбники нещодавно підтвердили просування на північ і південний схід від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 червня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці Лісової у східній Калинівці (на північ від міста Часів Яр).

Російський блогер стверджував, що війська РФ начебто просунулися на 300 метрів на північний схід від Калинівки, а інші "воєнкори" повідомили про російське просування в межах і навколо Калинівки, що загалом узгоджується з доступними геолокаційними записами.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в полях на північний схід від Андріївки (на південний схід від міста Часів Яр).

Держприкордонслужба України 5 червня опублікувала кадри, на яких видно, як українські сили відбивають російську атаку чисельністю до взводу в районі Курдюмівки. У ДПСУ повідомили, що в атаці брали участь близько 50 російських військовослужбовців за підтримки бронетехніки та танків.

Українське ЗМІ посилалося на солдата ЗСУ, який 5 червня повідомив, що війська РФ посилили атаки в мікрорайонах Канал і Новий у Часовому Яру з 4 червня, та зуміли проникнути на обмежені позиції ЗСУ в мікрорайоні Канал.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували наступ у районі Калинівки, поблизу Іванівського, біля Білої Гори, біля Кліщіївки, Андріївки та району ставу "Алебастерова".

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, показують, що окупанти просунулися через дорогу C051801 Уманське - Нетайлове на північ від Нетайлового.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до 1,5 км у районі Карлівки та рухаються в напрямку Уманського та Яснобродівки.

Російські блогери також розповідали, що війська РФ нібито просунулися на схід і північ від Новоолександрівки, але в ISW поки не спостерігли візуального підтвердження просування росіян у цьому район.

Український військовий, який воює в районі Авдіївки, повідомив 5 червня, що окупанти просуваються до Новоселівки Першої з Уманського, і нещодавно здійснили штурм із використанням двох БТРів у цьому районі.

У Генштабі ЗСУ повідомили про важкі бої поблизу Сокіла та Очеретиного ввечері 4 червня та протягом дня 5 червня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, показують, що окупанти просунулися в полях на північний захід від Солодкого.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися до 1 км в межах Парасковіївки і до 900 метрів углиб уздовж фронту шириною 350 метрів у лісах на північний схід від Парасковіївки.

Блогери також розповідали, що російські війська просунулися у смузі вітру біля Костянтинівки на глибину до 1,5 кім уздовж фронту завширшки 1 км. Деякі "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися на захід до Георгіївки, і що є деякі непідтверджені повідомлення про те, що путінські війська нібито захопили всю Георгіївку.

У звіті ISW вказується, що аналітики поки що не спостерігали візуального підтвердження просування росіян ані в районі Парасковіївка - Костянтинівка, ані в Георгіївці.

Українська бригада, яка діяла поблизу Георгіївки, опублікувала 5 червня кадри, на яких ЗСУ б'ють по російській бронетехніці поблизу Георгіївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські наземні атаки на захід від міста Донецьк поблизу Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Авдіївки поблизу Парасковіївки та Водяного.

Війська РФ 5 червня продовжили наземні атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські та українські джерела повідомляли, що російські окупанти здійснили наземні атаки на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайорського та на південний схід від Великої Новосілки поблизу Золотої Ниви 4 та 5 червня.

"Воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в північному Старомайорському, хоча в ISW ще не знайшли візуальних доказів цих тверджень.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 5 червня на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на північний схід від Роботиного на глибину до 400 метрів і завширшки до 1,5 км, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

4 і 5 червня тривали позиційні бої біля Роботиного, Вербового, Малої Токмачки та біля Малих Щербаків.

5 червня на східній частині Херсонської області тривали бої.

Опубліковані 4 червня геолокаційні кадри свідчать про те, що війська РФ утримують позиції на північ від Олешок біля Антонівського мосту.

4 і 5 червня тривали позиційні бої під Кринками та на островах у дельті річки Дніпро.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ не мають достатньої кількості човнів і човнових моторів для ефективних дій у дельті річки Дніпро та евакуації військовослужбовців.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі у нічному зведенні щодо оперативної обстановки розповіли, що протягом доби 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку, що залишається найактивнішим за кількістю ворожих атак, російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.